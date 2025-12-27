Consternación en el Valencia CF : Fernando Martín, entrenador del femenino B, una de las víctimas del naufragio de Indonesia

Tragedia en el Valencia CF. Fernando Martín de 44 años de edad y entrenador del Valencia CF Femenino B ha fallecido como consecuencia del naufragio que de una embarcación turística donde viajaban 11 personas y que se hundió cerca de la isla de Padar, al este de Bali en Indonesia. En dicha embarcación también iba su mujer, hija del propietario del restaurante El Coso del Mar València, y sus cuatro hijos, tres de ellos también han fallecido en el trágico naufragio. Solo su mujer y su hija menor han podido salvar la vida.