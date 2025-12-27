edición general
Consternación en el Valencia CF : Fernando Martín, entrenador del femenino B, una de las víctimas del naufragio de Indonesia

Tragedia en el Valencia CF. Fernando Martín de 44 años de edad y entrenador del Valencia CF Femenino B ha fallecido como consecuencia del naufragio que de una embarcación turística donde viajaban 11 personas y que se hundió cerca de la isla de Padar, al este de Bali en Indonesia. En dicha embarcación también iba su mujer, hija del propietario del restaurante El Coso del Mar València, y sus cuatro hijos, tres de ellos también han fallecido en el trágico naufragio. Solo su mujer y su hija menor han podido salvar la vida.

Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
El y tres de sus hijos, una familia destrozada, se salvo la esposa y una hija.DEP.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Cuando los pobres mueren nadie se interesa por su vida, pero ahora que han muerto empresarios y gente de clase alta sabemos todos sus detalles
MisterReview. #3 MisterReview. *
#2 Vete a la mierda, aquí ha fallecido casi toda una familia y vienes tú a vomitar bilis. Asco.
#6 Leon_Bocanegra *
#_2 de clase alta el entrenador del femenino B del valencia? Tócate los huevos ahora cuando puedas.
#5 Archaic_Abattoir
Lo siento.
MisterReview. #1 MisterReview. *
Joder, menuda tragedia para sus familiares y amigos, esa mujer y ese menor no van a poder levantar cabeza en la vida. DEP
