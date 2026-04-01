La conselleria de educación cambia 87000 portátiles. Los antiguos al reciclaje

La renovación de los portátiles de los profesores en los centros educativos catalanes está siendo objeto de protesta por parte de varios sindicatos. La Generalitat está procediendo a la actualización de los dispositivos tecnológicos con una antigüedad superior a cinco años, incluidos los del sistema educativo. Aquí la versión de los sindicatos: pic.x.com/0sEaqHBqrl
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En la empresa privada se hace lo mismo. Los ordenadores en cinco años (o cuatro) se dan por amortizados y se cambian. Bien en régimen de alquiler o de compra.
Mi Macbook del trabajo de 2022 será sustituido esta año, de hecho, no lo han cambiado ya por la crisis que ha generado la IA con las memorias y el cuello de botella de los suministradores para entregar equipos nuevos (han de cambiar como 100.000 equipos en todo el mundo)
Salvo el tema de Ollama (el procesador es el M1) sigue funcionando bastante bien.