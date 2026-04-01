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La conselleria de educación cambia 87000 portátiles. Los antiguos al reciclaje

La conselleria de educación cambia 87000 portátiles. Los antiguos al reciclaje

La renovación de los portátiles de los profesores en los centros educativos catalanes está siendo objeto de protesta por parte de varios sindicatos. La Generalitat está procediendo a la actualización de los dispositivos tecnológicos con una antigüedad superior a cinco años, incluidos los del sistema educativo. Aquí la versión de los sindicatos: pic.x.com/0sEaqHBqrl

| etiquetas: reciclaje , portátiles , educacion , cataluña
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7 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Bienvenidos a la gestión moderna.

En la empresa privada se hace lo mismo. Los ordenadores en cinco años (o cuatro) se dan por amortizados y se cambian. Bien en régimen de alquiler o de compra.

Mi Macbook del trabajo de 2022 será sustituido esta año, de hecho, no lo han cambiado ya por la crisis que ha generado la IA con las memorias y el cuello de botella de los suministradores para entregar equipos nuevos (han de cambiar como 100.000 equipos en todo el mundo)

Salvo el tema de Ollama (el procesador es el M1) sigue funcionando bastante bien.
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josde #7 josde
#5 Usan linux Linkat que esta basado en Ubuntu.
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ronko #1 ronko
Seguro que siguen valiendo salvo para cierto sistema operativo cuya empresa ha decidido desechar modelos válidos.
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josde #4 josde
#1 El departamento recuerda que esta medida no es obligatoria. Si un profesor prefiere mantener su ordenador actual, no se le cambiará.
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ronko #5 ronko
#4 Siendo Cataluña : projectes.xtec.cat/linkat/
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#6 minossabe
#4 No me lo creo. Imposible. Y sé de lo que hablo. Mi mujer es maestra en Cat y ya le han dicho que el curso que viene tendrá otro
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tul #2 tul
jugosas mordidas se han repartido para que esto suceda
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menéame