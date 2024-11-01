edición general
11 meneos
11 clics
El Consell acelera el nombramiento de asesores tras eliminar el tope 'fantasma' y ya roza los 80

El Consell acelera el nombramiento de asesores tras eliminar el tope 'fantasma' y ya roza los 80

La llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat Valenciana dibujó un Consell más amplio en el que no solo se amplió el número de carteras - hasta un total de 12, incluyendo el president - sino que también engrosó la lista de altos cargos en el segundo y tercer escalón del Ejecutivo. Una de las promesas electorales que centraron la campaña autonómica del PP en 2023 fue, precisamente la reducción de "grasa" administrativa.

| etiquetas: consell , asesores
9 2 0 K 131 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 131 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Se van notando las exigencias de Vox
0 K 16
tul #4 tul
robando a lo grande, no van a dejar ni los clavos
0 K 13
strike5000 #5 strike5000
Panda de inútiles que necesitan un asesor hasta para que les digan como limpiarse el culo. Eso y enchufar a todos los amiguetes que les han ayudado a llegar hasta ahí.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Para sanidad y educación.
0 K 10
CheliO_oS #2 CheliO_oS
En campaña te dicen que tantas Consejerías y asesores son un despilfarro y cuando ya han conseguido tu voto hacen esto.

Pues nada, seguro que a la próxima los valencianos lo tendrán en cuenta, ¿no? ¡¿NO?!
0 K 7

menéame