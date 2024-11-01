El Consell acelera el nombramiento de asesores tras eliminar el tope 'fantasma' y ya roza los 80

La llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat Valenciana dibujó un Consell más amplio en el que no solo se amplió el número de carteras - hasta un total de 12, incluyendo el president - sino que también engrosó la lista de altos cargos en el segundo y tercer escalón del Ejecutivo. Una de las promesas electorales que centraron la campaña autonómica del PP en 2023 fue, precisamente la reducción de "grasa" administrativa.