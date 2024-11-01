edición general
6 meneos
3 clics

Consejo de Paz: Javier Milei le ofreció a Donald Trump enviar tropas argentinas a la Franja de Gaza

En su 14° viaje por Estados Unidos, desde que asumió como presidente, Javier Milei participó del acto inaugural del Consejo de Paz, que se desarrolló en la ciudad de Washington. En un breve discurso, desplegó un abanico de elogios hacia su par norteamericano y comprometió "Cascos Blancos" en la avanzada sobre Gaza.

| etiquetas: trump , consejo de paz , gaza , milei , cascos blancos , palestina , israel
6 0 0 K 86 actualidad
7 comentarios
6 0 0 K 86 actualidad
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Iban a flipar los pobres argentinos viendo a los israelís asesinar palestinos a puñados mientras a ellos los tratan a patadas y los ponen a recoger cadáveres.

De verdad, el infantilismo político y la infantilización de la sociedad debe terminar o vamos a tener una crisis muy grande.
3 K 37
pitercio #3 pitercio
Lo mejor de eso es que estarían lejos para reprimir a su propio pueblo.
1 K 25
Butters #5 Butters
Es irónico porque algún día tendrán que luchar contra el ejército israelí, pues no se conformarán con la Patagonia
2 K 25
#6 Scutarius
#5 quizá tenga que ser en las calles, cuando ya no sean suyas.
0 K 7
javibaz #1 javibaz
Los "cascos blancos" son una empresa inglesa que se dedica a hacer propaganda para la OTAN.
1 K 23
pepel #4 pepel *
Te los alquilo a buen precio, y de paso me quito un grueso desempleo.

Vaya con el anarcocapitalista.
0 K 19
wata #7 wata
Ya están allí los sionistas argentinos sirviendo en el ejército genocida.
0 K 12

menéame