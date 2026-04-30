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El Consejo Nacional de Ciencia fulminado por Trump ultimaba un informe sobre la creciente superioridad científica de China frente a EE UU

Accesible modo lectura Esta científica de la Universidad del Sur de California cree que el momento no es casual. El Consejo “tenía previsto reunirse presencialmente la próxima semana, y estábamos realizando las votaciones finales para publicar el informe crítico sobre los Indicadores de Ciencia e Ingeniería de 2026”, detalla. El documento en cuestión es un análisis del gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos y su comparación con otros países.

| etiquetas: eeuu , politica , ciencia , trump
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10 comentarios
21 4 0 K 228 ciencia
Yorga77 #1 Yorga77
Superioridad que por el camino que llevan nunca van a recuperar. o_o
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asbostrusbo #3 asbostrusbo
#1 eso ya es imposible.
Ojos que no ven, corazón que no siente
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MisturaFina #2 MisturaFina
Un pueblo de borregos se merece un gobierno de lobos.
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#4 woke
Si se hubiera convertido en funcionaria, no habrían podido despedirla.
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#4 La habrían hecho desaparecer y ya está
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Supercinexin #6 Supercinexin
Gestión Liberata en estado puro: eliminamos todos los informes y los observatorios, por son chiringuitos progres y wokes, y ¡voilá! Desaparecen los millones de niños que sólo pueden hacer una comida al día, las mujeres maltratadas, el putapénico rendimiento de nuestros estudiantes frente a los demás países, el lamentable estado de nuestras infraestructuras, el número de parados y todas esas cosas tan feas que pasaban con el anterior gobierno de comunistas y rojos.

Volvemos a los grandes tiempos, como con Franco, Pinochet y esos Grandes Hombres de la Historia que hicieron grandes a sus países.

Y lo que costaban esos chiringuitos, nos lo gastamos en toros y curas,.que es lo que de verdad construye Nación.

Liberalismo aplicado.
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
Trump va a aumentar el presupuesto de defensa para el año que viene una barbaridad. Esa es su única respuesta y la única que sabe dar a la noticia de que China le está ganando en su propio juego simplemente porque respeta las reglas que TRUMP se pasa por el forro con tal de beneficiar a sus amigos de la élite.
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poyeur #8 poyeur
Superioridad científica no, pero religiosa... ;)
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#9 Ovidio
La leche, con un juicio por corrupción escandalosa y la portada de Lo País es esto...
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Chinchorro #10 Chinchorro
"No pueden ser superiores a nosotros en ciencia si NO tenemos ciencia" argumentó el presidente, antes de pedir pomada para la dermatitis de pañal.
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menéame