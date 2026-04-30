El Consejo Nacional de Ciencia fulminado por Trump ultimaba un informe sobre la creciente superioridad científica de China frente a EE UU

Accesible modo lectura Esta científica de la Universidad del Sur de California cree que el momento no es casual. El Consejo “tenía previsto reunirse presencialmente la próxima semana, y estábamos realizando las votaciones finales para publicar el informe crítico sobre los Indicadores de Ciencia e Ingeniería de 2026”, detalla. El documento en cuestión es un análisis del gasto en investigación y desarrollo de Estados Unidos y su comparación con otros países.