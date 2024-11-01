edición general
El Consejo de Ministros aprobó en un solo día contratos de Defensa por valor de 5.910 millones de euros

El gobierno de coalición PSOE-Sumar continúa adelante con sus planes de rearme, en línea con sus socios europeos que, en mayor o menor medida, han respondido obedientemente a las directrices que llegan desde Washington para que Europa asuma su propia defensa a través de enormes aumentos en sus aportaciones a la OTAN.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Para vivienda: 7.000 millones en cinco años.
Para armas: 5.910 millones en una semana.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#3 Rusia, Irak, Afganistán, Libia, Venezuela, Colombia, Niger, Sudán... cuantas mentiras más te vas a creer?
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
Si queremos tener un ejercicio europeo sin depender de USA es la única manera.
Defensa propia
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
A ver que día seguimos el movimiento estadounidense antiguerras y nos negamos a pagar las guerras de los pederastas estadounidenses e israelíes

Que en USA ocurre igual, tiran mierda contra las pensiones para destinarlo a la guerra de Israel
desastrecolosal #3 desastrecolosal
#2 Psst Psst, Rusia.. de esos no dices nada?
#9 Juanjolo *
Que hace Sánchez que no dimite?? Que hacen los sindicatos que no montan manifestaciones o huelgas o algo?? Que mierdas hace Wyoming haciendo de mamporrero en unos premios ideologicos??

Que vergüenza de país.

Decir izquierda es lo mismo que decir dictadura
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
#7 dclunedo
Sin presupuestos, presupuestando 5M kilos. Justificaciones de la caverna socialista debajo de la línea. :troll:
#8 k-loc
Caretas fuera. Espero que quede claro de una vez a todos los palmeros de estos hijos de la gran, que reparten migajas a 4 chupapollas mientras gastan NUESTRO dinero en todo y chorradas menos en nosotros. Son pura mierda.
sempregalaico #4 sempregalaico
La izquierda "sin ruido"
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#4 sin rumbo.
