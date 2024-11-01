El Consejo de Ministros aprobó en un solo día contratos de Defensa por valor de 5.910 millones de euros

El gobierno de coalición PSOE-Sumar continúa adelante con sus planes de rearme, en línea con sus socios europeos que, en mayor o menor medida, han respondido obedientemente a las directrices que llegan desde Washington para que Europa asuma su propia defensa a través de enormes aumentos en sus aportaciones a la OTAN.
Para armas: 5.910 millones en una semana.
Defensa propia
Que en USA ocurre igual, tiran mierda contra las pensiones para destinarlo a la guerra de Israel
Que vergüenza de país.
Decir izquierda es lo mismo que decir dictadura
