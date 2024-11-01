Consejero de seguridad de Reino Unido participó en las conversaciones EE.UU.-Irán y cree que el acuerdo estaba al alcance [Ing]

El asesor de seguridad nacional británico, Jonathan Powell, asistió a las conversaciones finales entre EE.UU. e Irán y consideró que la oferta presentada por Teherán sobre su programa nuclear era lo suficientemente significativa como para evitar una carrera hacia la guerra, según ha podido saber The Guardian. Según algunas fuentes, Powell consideró que se habían logrado avances en Ginebra a finales de febrero y que el acuerdo propuesto por Irán era «sorprendente». Dos días tras concluir las conversaciones, y tras acordar nueva fecha, US atacó.
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Ahora hay un nuevo líder que no quiere firmar nada y la guerra puede continuar hasta la destrucción total de Irán (o de Israel) lo que antes ocurra.
Es lo que quería Israel, que es quien manda.
Así que esto no va a acabar si no es con una catástrofe total en la zona.
Ya veremos qué es lo que queda en pie a fin de año.
De todas formas y visto que han usado las negociaciones para atacarles, ya no una sino dos veces, negociar no tiene sentido. Es rendicion incondicional o muerte luchando.
Entrevista a Abbas Araghchi, Ministro de Exteriores de Irán: "En las conversaciones en Ginebra del 26 de Febrero, estábamos a punto de llegar a un acuerdo"
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