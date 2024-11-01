Consejero de seguridad de Reino Unido participó en las conversaciones EE.UU.-Irán y cree que el acuerdo estaba al alcance [Ing]

El asesor de seguridad nacional británico, Jonathan Powell, asistió a las conversaciones finales entre EE.UU. e Irán y consideró que la oferta presentada por Teherán sobre su programa nuclear era lo suficientemente significativa como para evitar una carrera hacia la guerra, según ha podido saber The Guardian. Según algunas fuentes, Powell consideró que se habían logrado avances en Ginebra a finales de febrero y que el acuerdo propuesto por Irán era «sorprendente». Dos días tras concluir las conversaciones, y tras acordar nueva fecha, US atacó.