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Consejero de seguridad de Reino Unido participó en las conversaciones EE.UU.-Irán y cree que el acuerdo estaba al alcance [Ing]

Consejero de seguridad de Reino Unido participó en las conversaciones EE.UU.-Irán y cree que el acuerdo estaba al alcance [Ing]

El asesor de seguridad nacional británico, Jonathan Powell, asistió a las conversaciones finales entre EE.UU. e Irán y consideró que la oferta presentada por Teherán sobre su programa nuclear era lo suficientemente significativa como para evitar una carrera hacia la guerra, según ha podido saber The Guardian. Según algunas fuentes, Powell consideró que se habían logrado avances en Ginebra a finales de febrero y que el acuerdo propuesto por Irán era «sorprendente». Dos días tras concluir las conversaciones, y tras acordar nueva fecha, US atacó.

| etiquetas: trump , guerra , irán , conversaciones , nuclear
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 daniMate
Por eso había que atacar antes de que se firmase el acuerdo, y matar a los líderes iraníes que querían firmarlo.
Ahora hay un nuevo líder que no quiere firmar nada y la guerra puede continuar hasta la destrucción total de Irán (o de Israel) lo que antes ocurra.

Es lo que quería Israel, que es quien manda.

Así que esto no va a acabar si no es con una catástrofe total en la zona.
Ya veremos qué es lo que queda en pie a fin de año.
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johel #10 johel *
#2 Estaba pensando eso mismo, no tengo claro si estan matando a los lideres o realmente estan asesinando a los negociadores moderados y expertos a sabiendas de que todos los que les pueda sustituir son aun mas radicales que abogan por morir matando. Matar a un negociador razonable contrario a tus intereses es una tactica clasica de guerra.
De todas formas y visto que han usado las negociaciones para atacarles, ya no una sino dos veces, negociar no tiene sentido. Es rendicion incondicional o muerte luchando.
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#7 La diferencia es que Putin no es nuestro aliado y a Rusia se le aplicaron un sinfín de sanciones por ello. Hay mucho miserable que considera a EEUU "el faro del mundo libre" y que utilizó esa retórica para apoyar las sanciones y condena contra Rusia.
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josde #4 josde
A traición fue el ataque de EEUU y, que le obligo Israel a hacerlo
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Si la negociación fue un teatrillo, da igual que se estuviese a punto de alcanzar un acuerdo. EEUU estaba moviendo parte de su ejército a la zona durante las negociaciones.
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Thirsty #7 Thirsty
#3 Se lo copiaron a Putin, cuando juraba y perjuraba que no iba a invadir Ucrania.
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JanSmite #1 JanSmite
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cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
¡Que ya tuvieron un acuerdo y EE.UU se salio unilateralmente! Y por eso Irán volvió a su programa nuclear. Dicho esto veo bien que no se fíen de tipos tan poco fiables y continúen adelante. Les han dado más que motivo para que si no consiguen un arma nuclear no les van a dejar en paz.
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Dene #9 Dene
Los americanos siempre calificaron como verguenza y deshonra absoluta que en 1941 el embajador de Japón estuviera negociando un acuerdo en Washington mientras movían los acorazados hacia Hawaii para atacara sin avisar
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Javi_Pina #6 Javi_Pina
Para volver a negociar con que entreguen la cabeza de Trump suficiente
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menéame