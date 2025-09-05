edición general
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, representará al PP en el acto presidido por el Rey

Feijóo no quiere dar ni un minuto de respiro a Pedro Sánchez. Ni siquiera con la excusa de la solemne apertura del Año Judicial. La ausencia del PP en este acto no trata sólo de desatar la polémica sino ser un aviso de lo que se avecina en el nuevo curso político y que va más allá de la presencia del Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz. Y dejando claro su mensaje: el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, un ejemplo de éxito de la gestión de los populares, será el referente para atacar al Gobierno socialista. Un aviso que, de paso, también.....

Kantinero #3 Kantinero
Los impresentables no se presentan, correcto, circulen.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"Madrid no se vende, Madrid no se rinde y Madrid no acepta chantajes. No hace falta Madrid ya esta vendido y tomado por el PP y su política cercana a la de Vox.
#6 TOTEMICO
¿No es curioso que el partido más corrupto y el único condenado a título lucrativo en España sea el favorito de la mayoría de las asociaciones de magistrados del país según sus declaraciones y acciones?, ¿qué dice esto del sentido de la justicia de esa mayoría de jueces?
pepel #2 pepel *
Chaqueteros. Donde dije Digo, digo Diego.
#5 mrM4
No porque envían a una persona cuando es mas barato poner un bolso en la silla :troll:
#7 Leon_Bocanegra
Podrían haber mandado al juez peinado de representante del PP.
#8 Leon_Bocanegra
Las etiquetas ya tal. Luego vendrá la derechusma, tumbará la noticia y lloraremos.
#4 Emotivo *
Un partido al que solo le interesa la justicia a su servicio.
