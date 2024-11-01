edición general
56 meneos
156 clics
Charlie Kirk dice que la muerte por arma de fuego "desafortunadamente" vale la pena por mantener la segunda enmienda [ENG] [Hemeroteca]

Charlie Kirk dice que la muerte por arma de fuego "desafortunadamente" vale la pena por mantener la segunda enmienda [ENG] [Hemeroteca]

"Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios." Agregó que "tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad". Otras soluciones que mencionó incluyeron guardias armados en los edificios escolares.

| etiquetas: charlie kirk , segunda enmienda , vale la pena , liberticidio
41 15 1 K 483 actualidad
41 comentarios
41 15 1 K 483 actualidad
Comentarios destacados:          
#1 Hombre_de_Estado
Murió defendiendo lo que más le gustaba :-|
9 K 139
CerdoJusticiero #19 CerdoJusticiero
#1 ¡Y luciendo una camiseta en la que ponía FREEDOM!

{0x1f60d}
0 K 10
#33 Grahml
#0 Relacionada:

www.meneame.net/story/disparan-aliado-tump-charlie-kirk-evento-utah

Cc a #1 para dar más visibilidad a la contextualización del envío.
1 K 39
#38 Mschumacher
#1 prove me wrong
1 K 29
borre #40 borre
#1 ¿Es oficial que ha muerto?
0 K 10
Sandman #3 Sandman
A ver, yo creo que él se refería a la de los niños de 4 años en cualquier colegio de la América profunda, no a la suya, pero oye, sarna con gusto no pica.
8 K 99
dunachio #17 dunachio
Se ha zampado la Segunda Enmienda pero bien. Un tío coherente.
3 K 61
Torrezzno #27 Torrezzno
#17 un tiro coherente querrás decir
0 K 15
suppiluliuma #4 suppiluliuma
"... pero no la mía, joder! ¡Me refería a los pringaos! ¡Que se mueran ellos!", declaró el polemista desde la UCI.
5 K 60
Verdaderofalso #26 Verdaderofalso *
#18 #16 lo último que había leído es que en la rama más dura de los MAGA no le perdonaban el silencio de la lista de Epstein tras años y años dando la turra con ella.

Pero también tenía bastante odio en el sector lgbti por sus palabras de odio hacia ellos.

Tenía un buen grupo de tertulianos entre Kwnoles, Alex Jones y demás gentuza de ese calibre
3 K 57
Sandman #29 Sandman
#26 En FOX ya le están echando la culpa a los trans porque el disparo fue después de una pregunta sobre los "trans mass shooters":

bsky.app/profile/justinbaragona.bsky.social/post/3lyixnkxmsc2v
0 K 13
Verdaderofalso #32 Verdaderofalso
#29 yo miraría que comió antes de eso… para poner también en tela de juicio al sector de su último almuerzo
0 K 20
themarquesito #11 themarquesito
Dependiendo de la ideología del tirador, veremos si esto dura un día o dura dos semanas en el ciclo de noticias estadounidense.
4 K 54
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#11 apuesto a fuego amigo.
Tenía muchos enemigos en todas partes e ideologías
5 K 73
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#15

¿Incendio del reichtag 2.0?
0 K 14
themarquesito #18 themarquesito
#15 No me sorprendería en absoluto. No hace mucho dijo Charlie Kirk que no volvería a hablar sobre Epstein, y que al respecto se fía plenamente de sus amigos en el gobierno.
Considerando la cantidad de tiempo que se ha dedicado a despotricar contra el gobierno durante años, y a sembrar la desconfianza en el mismo, habrá bastante gente muy enfadada que le considerará un traidor a la causa.
3 K 54
Khadgar #37 Khadgar
#15 Y es que no es lo mismo "fuego amigo" que "¿fuego, amigo?" :troll:
1 K 35
Sandman #20 Sandman
#11 ¿Acaso crees que ese detalle le importa a la Fox, QAnon, Breitbart y demás mierda Alt Right? Ya crearán una verdad que se ajuste a su agenda y necesidades políticas.
1 K 17
angeloso #28 angeloso
#11 No importa la verdad. Ya hay varios meneantes acusando a La IzquierdaTM de violenta.
1 K 15
roker #8 roker
Predicar con el ejemplo. Mis respetos, un tío coherente.
6 K 48
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Llevo sus principios hasta el final. Mis condolencias y respetos
2 K 44
#12 Hombre_de_Estado
#6 Hay que reconocer que creía en lo que decía: se jugó el cuello. Literalmente.
0 K 20
#23 Marisadoro *
#6 No, no dio su vida por sus principios.
Le pegaron un tiro como a miles de sus compatriotas cada año, con otros principios pero con el mismo final.
1 K 32
EsUnaPreguntaRetórica #31 EsUnaPreguntaRetórica
#23 Tú las pillas al vuelo ¿eh?
1 K 27
Khadgar #35 Khadgar
#31 Tenías que darle el tiro de gracia ¿no?
0 K 15
victorjba #22 victorjba
¿Premio Darwin?
1 K 40
#14 Deperdidos
Que se joda. Un fascista menos.
5 K 35
#30 LPV
#14 Un fascista bastante extraño, no te parece? Debatía con absolutamente todo el mundo y todas las ideologías. Puedes estar de acuerdo con lo que dice o no, pero tu comentario es asqueroso.
0 K 6
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
¿Qué derechos pretenden defender con ciudadanos armados?
¿Evitar que el rey de Inglaterra pueda ejercer el privilegio de la prima nocte con tu flamante esposa?
1 K 24
Torrezzno #25 Torrezzno
El vídeo es tremendamente impactante, no se si esto va a revalidar su discurso o invalidarlo
0 K 15
gelatti #2 gelatti *
Muchos prayers. Aged like milk :-D
0 K 15
Khadgar #34 Khadgar
#2 No te olvides de los thougts. :troll:
0 K 15
Moderdonia #21 Moderdonia
¿Qué opinarán sus hijos?

Valió la pena (capital)

La segunda enmienda no te da segundas oportunidades.
0 K 14
Kantinero #5 Kantinero
Pues no viene nada mal que el miedo cambie un poco de bando, a ver si se cortan un poco
0 K 12
#39 BWC
Esos ojos tan juntos no podían augurar nada bueno. Y tenía pretensiones de presi.
Hemos esquivado una buena bala.
0 K 7
#24 swiftlet
Esta clase de gente que ponen la pasta donde ponen la labia son los únicos a los que me digno escuchar. Tendrán razón o no la tendrán, pero por lo menos no son una puta mierda de hipócritas.
0 K 6
#41 LPV
So what? Esta persona pensaba que el derecho de tener un arma para defenderse merecía la pena aun a riesgo de que alguien la pudiera usar de manera maliciosa. Que le hayan matado no invalida su punto de vista.
0 K 6
#7 oscarcr80
Claro, hasta que te toca a ti o a alguno de los tuyos.
Entonces ahi cambias de opinion.
0 K 6
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#7 nunca sabremos que opinó al final
1 K 30
Khadgar #36 Khadgar
#13 Cambió de opinión, ahora su opina que null pointer exception.
0 K 15

menéame