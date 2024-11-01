Charlie Kirk dice que la muerte por arma de fuego "desafortunadamente" vale la pena por mantener la segunda enmienda [ENG] [Hemeroteca]

"Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios." Agregó que "tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad". Otras soluciones que mencionó incluyeron guardias armados en los edificios escolares.
Pero también tenía bastante odio en el sector lgbti por sus palabras de odio hacia ellos.
Tenía un buen grupo de tertulianos entre Kwnoles, Alex Jones y demás gentuza de ese calibre
Tenía muchos enemigos en todas partes e ideologías
¿Incendio del reichtag 2.0?
Considerando la cantidad de tiempo que se ha dedicado a despotricar contra el gobierno durante años, y a sembrar la desconfianza en el mismo, habrá bastante gente muy enfadada que le considerará un traidor a la causa.
Le pegaron un tiro como a miles de sus compatriotas cada año, con otros principios pero con el mismo final.
¿Evitar que el rey de Inglaterra pueda ejercer el privilegio de la prima nocte con tu flamante esposa?
Valió la pena (capital)
La segunda enmienda no te da segundas oportunidades.
Hemos esquivado una buena bala.
Entonces ahi cambias de opinion.