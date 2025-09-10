edición general
31 meneos
54 clics
La justicia británica ordena borrar el mural de Banksy contra la represión de manifestaciones

La justicia británica ordena borrar el mural de Banksy contra la represión de manifestaciones

El mural estaba envuelto en polémica, ya que ha sido plasmado en plena escalada de detenciones vinculadas al grupo Palestine Action, ilegalizado por el Gobierno.Las obras del artista callejero Banksy son reflejos duros de la sociedad actual que sacuden (e incomodan) las consciencias de muchos. En el caso de su última obra, en la sede de los Reales Tribunales de Justicia de Londres y en la que aparece un juez golpeando a un manifestante tirado en el suelo. Tras pocos días expuesta, las autoridades británicas han ordenado retirar la obra.

| etiquetas: mural de banksy , reino unido , justicia , palestina
26 5 0 K 349 actualidad
13 comentarios
26 5 0 K 349 actualidad
Comentarios destacados:      
OCLuis #3 OCLuis *
No es borrar, es censurar. Y eso en un país supuestamente democrático.
No se admite ningún método de protesta, ni siquiera reflejar esa protesta.
4 K 69
#12 soberao *
#3 1984 en directo tal y como Orwell lo describió. Han pasado por allí funcionarios del Ministerio de la Verdad y han "retocado" la obra que "nunca" existió...
1 K 17
#2 Bravok1
Asco repugnante Uk
2 K 30
themarquesito #8 themarquesito
#2 Esa afirmación es muy poco específica, la verdad
0 K 20
Beltenebros #4 Beltenebros
La libertad de expresión para otro día.
Lo llaman democracia y no lo es.
1 K 30
AntiTankie #10 AntiTankie
#4 la democracia para ti es Stalin, las obras de bansky se borran o se roban de toda la vida
2 K 7
#7 KaBeKa
Cuando se borran viñetas que son el último reducto permitido de la crítica... vamos jodidos.
1 K 20
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
¿A que primero la intentarán traladar a otro soporte como las pinturas negras de Goya? Son muchas perras ahí :popcorn:
Edito. Pues parece que la han borrado . :tinfoil:
0 K 14
Gry #5 Gry *
#1 No, ya salió un vídeo completamente surrealista de un tipo con una mascara borrándolo mientras dos policías le intentaban tapar con una chapa de obra.

Ha sido todo una performance perfecta sobre la muerte de la libertad de expresión.  media
4 K 64
flyingclown #6 flyingclown
#1 "las autoridades británicas han ordenado retirar la obra. "
La han borrado o destruido como dices.
2 K 37
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Me recuerda cuando en Alemania quemaron libros.
0 K 13
Mar_Dominguez_Puig #13 Mar_Dominguez_Puig
Ojalá lo vuelva a dibujar en otro lado donde no le censuren, ya ha enmarcado el problema y la solución con su mensaje en el lugar que debía.
0 K 6
AntiTankie #9 AntiTankie
Con Banksy o lo borran o lo roban, me acuerdo cuando TFL borro la version de pulp fiction en old street  media
1 K -4

menéame