La justicia británica ordena borrar el mural de Banksy contra la represión de manifestaciones

El mural estaba envuelto en polémica, ya que ha sido plasmado en plena escalada de detenciones vinculadas al grupo Palestine Action, ilegalizado por el Gobierno.Las obras del artista callejero Banksy son reflejos duros de la sociedad actual que sacuden (e incomodan) las consciencias de muchos. En el caso de su última obra, en la sede de los Reales Tribunales de Justicia de Londres y en la que aparece un juez golpeando a un manifestante tirado en el suelo. Tras pocos días expuesta, las autoridades británicas han ordenado retirar la obra.