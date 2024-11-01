El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una “alarma social bestial” que colapsó sus sistemas

La denuncia que presentó la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla (Amama), este martes ante la Fiscalía, acusando al Gobierno andaluz de manipular y borrar historiales clínicos de las pacientes en sus plataformas digitales provocó un “alubión” de entradas de usuarios que hizo “colapsar” los servicios informáticos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Es la conclusión a la que ha llegado el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que este miércoles ha cargado muy duramente contra la asociación que destapó la crisis del cribado de cáncer