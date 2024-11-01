edición general
24 meneos
24 clics
El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una “alarma social bestial” que colapsó sus sistemas

El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una “alarma social bestial” que colapsó sus sistemas

La denuncia que presentó la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla (Amama), este martes ante la Fiscalía, acusando al Gobierno andaluz de manipular y borrar historiales clínicos de las pacientes en sus plataformas digitales provocó un “alubión” de entradas de usuarios que hizo “colapsar” los servicios informáticos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Es la conclusión a la que ha llegado el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que este miércoles ha cargado muy duramente contra la asociación que destapó la crisis del cribado de cáncer

| etiquetas: antonio sanz , andalucía , victimas , cancer , sevilla , amama , sas
20 4 0 K 144 actualidad
8 comentarios
20 4 0 K 144 actualidad
jewel_throne #1 jewel_throne
Sería gracioso si de ellos no dependieran las vidas de personas....pero su no-gobierno no da risa sino ascopena.
2 K 34
pitercio #5 pitercio *
Ha dicho: Esas cancerosas liantas, es lo que tienen, que sólo quieren faltar a la verdad, acabar con la democracia y socavar la confianza en las instituciones. Qué dejen trabajar a los jueces, abandonen las armas y respeten la separación de poderes. El gobierno está centrado en la recuperación, en la semana santa y la feria. Muchas gracias ¡Viva España y viva Quirón!
1 K 28
TripleXXX #7 TripleXXX
Criminales psicópatas votados a mansalva por el lumpen proletariado.

Pues nada, a seguir votando a la mafia y a disfrutar de ello.
1 K 25
skaworld #2 skaworld
Es que parecise que les va la vida en ello...
1 K 23
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
Imaginate que hay un fiasco con las vacunas, un problema gordo y mucha gente enferma y pocos mueren. El asunto se resuelve pero no se hace publico ni aparente. La gente no sabe qué les ocurrio pero la cupula sanitaria sí. ¿Sacarias a la luz publica el problema sabiendo que eso provocará muchisimo antivacunismo que provocará aun mas victimas que el problema inicial, muchos mas muertos tambien por la cantidad de gente que no se vacurará a partir de ese momento?
Salvar mas vidas o decir la verdad.
0 K 19
#4 tierramar *
Esto Si es violencia de genero y maltrato de las mujeres: gentuza que detenta el poder, las condena a la muerte , la enfermedad y encima las descalifica. Debería ser detenido y juzgado inmediatamente, por lo menos por el delito de violencia de genero
0 K 17
#8 JanSolo
El problema es que este señor no ve peligrar su vida como todas las víctimas. Hay gente con tan poca empatía que hasta que no están en la situación no se dan cuenta.
0 K 11
#3 sliana
Para cierta gente es más grave que se sepa la verdad que la verdad en si misma
0 K 7

menéame