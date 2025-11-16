La consejera de Turismo de Canarias recibe amenazas y ataques contra su casa y su coche por la Ley de Alquiler Vacacional

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha recibido amenazas y ataques contra su casa y su coche por la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida también como Ley de Alquiler Vacacional, que aprobó el Parlamento regional el pasado 12 de noviembre. Domínguez hizo especial hincapié en que incluso se han producido amenazas deseando la muerte tanto de la consejera como del presidente, Fernando Clavijo.