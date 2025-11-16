edición general
La consejera de Turismo de Canarias recibe amenazas y ataques contra su casa y su coche por la Ley de Alquiler Vacacional

La consejera de Turismo de Canarias recibe amenazas y ataques contra su casa y su coche por la Ley de Alquiler Vacacional

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha recibido amenazas y ataques contra su casa y su coche por la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida también como Ley de Alquiler Vacacional, que aprobó el Parlamento regional el pasado 12 de noviembre. Domínguez hizo especial hincapié en que incluso se han producido amenazas deseando la muerte tanto de la consejera como del presidente, Fernando Clavijo.

Hombre, que te obliguen por ley a alquilar tu casa a los turistas aunque tú la quieras usar...
#3 Pues según cuentan aquí, sería más bien al contrario..

www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/11/16/872235-canaria

Canarias aprueba la primera ley para regular las viviendas turísticas
La normativa impide establecer nuevas viviendas vacacionales durante cinco años y las VPO no podrán destinarse al uso turístico
Espero que les pillen y les quiten las ganas de recurrir a la violencia para tener las leyes que a ellos les vienen bien.
alcama #2 alcama
Cuando Pablo Iglesias alentaba los escraches , eso sí que era divertido ...
