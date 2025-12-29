Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante

La escena es conocida por varias generaciones, pero ahora se repite fuera de la ficción. En las sierras del interior de la provincia de Alicante comienzan a detectarse crías de ciervo de apenas unos meses de edad vagando solas, sin rastro de sus madres. La Asociación Defensa de Herbívoros contra Incendios Forestales (Adhif) vincula esta situación a la aplicación del nuevo decreto de caza del Consell que amplía el control cinegético a todos los ungulados silvestres.