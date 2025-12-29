edición general
Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante

Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante

La escena es conocida por varias generaciones, pero ahora se repite fuera de la ficción. En las sierras del interior de la provincia de Alicante comienzan a detectarse crías de ciervo de apenas unos meses de edad vagando solas, sin rastro de sus madres. La Asociación Defensa de Herbívoros contra Incendios Forestales (Adhif) vincula esta situación a la aplicación del nuevo decreto de caza del Consell que amplía el control cinegético a todos los ungulados silvestres.

wata #1 wata
La asociación ADHIF hace una labor impresionante en Alicante. Les falta apoyo pero sus voluntarios y sobre todo su presidente lo dan todo por la naturaleza de los montes de Alicante.
Connect #2 Connect
La ampliación del permiso de caza hace que se maten muchas madres y queden las crías solas.
GeneWilder #4 GeneWilder
Qué gusto por apretar el gatillo.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Espero que al menos se hagan amigos de un conejo y una mofeta.
Mediorco #5 Mediorco
Cuanto psicópata suelto con rifle.
