El Congreso tumba la senda de déficit con los votos en contra de PP, Vox, Junts y las abstenciones de Podemos y Compromís

El Congreso tumba la senda de déficit con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Podemos y Compromís, socios del Gobierno, se han abstenido en la votación que cierra el paso previo para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado

etiquetas: gobierno de españa , presupuestos , senda , déficit
#3 perej
El PXXE siempre chantajea, nunca negocia.
#4 concentrado
#3 Aquí nadie negocia desde 1978
#2 Selection
Para mí al menos es una buena noticia, yo no quiero que el Estado gaste más de lo que tiene.
rojelio #1 rojelio
He encontrado esta noticia en la que se detalla mejor por qué Podemos y Compromís se han abstenido:
www.latribunadetalavera.es/noticia/z2e4a9d3c-dc11-43ba-b4463ec4d1638b6
#5 hdptest001
En mi opinión, tampoco creo que el gobierno quiera esforzarse mucho en sacar adelante unos presupuestos. El hecho de no aprobar una nueva senda de déficit y que se prorroguen una vez más los presupuestos es una manera de realizar recortes para cumplir con el déficit y reducir el endeudamiento público del país. Esto mejora los datos macroeconómicos y es en lo que el gobierno está poniendo foco para defender su gestión.

Además, así no tienen que esforzarse con el teatro político de aprobar los presupuestos más expansivos de la historia para luego no ejecutar ni la mitad del presupuesto como hacían lo "gobiernos y ayuntamientos del cambio" ¿Alguien se acuerda de esa coletilla?

En fin, lo de siempre. Puro teatro político.
