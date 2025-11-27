El Congreso tumba la senda de déficit con los votos en contra de PP, Vox, Junts y las abstenciones de Podemos y Compromís

El Congreso tumba la senda de déficit con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Podemos y Compromís, socios del Gobierno, se han abstenido en la votación que cierra el paso previo para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado
Además, así no tienen que esforzarse con el teatro político de aprobar los presupuestos más expansivos de la historia para luego no ejecutar ni la mitad del presupuesto como hacían lo "gobiernos y ayuntamientos del cambio" ¿Alguien se acuerda de esa coletilla?
En fin, lo de siempre. Puro teatro político.