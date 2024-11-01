El Congreso prevé retirar este miércoles la acreditación de prensa por hasta tres meses a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Todo listo para que esta misma semana los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo reciban su primera sanción por su conducta en el Congreso. Fuentes parlamentarias dan por hecho que la Mesa de la Cámara Baja aprobará este miércoles retirar la acreditación de prensa a ambos activistas —que representan a los pseudomedios Periodista Digital y EDA TV— por un periodo máximo de tres meses, al haber quedado demostrados los hechos relatados en las dos primeras denuncias que se han instruido contra ellos