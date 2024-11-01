edición general
6 meneos
11 clics
El Congreso prevé retirar este miércoles la acreditación de prensa por hasta tres meses a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

El Congreso prevé retirar este miércoles la acreditación de prensa por hasta tres meses a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Todo listo para que esta misma semana los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo reciban su primera sanción por su conducta en el Congreso. Fuentes parlamentarias dan por hecho que la Mesa de la Cámara Baja aprobará este miércoles retirar la acreditación de prensa a ambos activistas —que representan a los pseudomedios Periodista Digital y EDA TV— por un periodo máximo de tres meses, al haber quedado demostrados los hechos relatados en las dos primeras denuncias que se han instruido contra ellos

| etiquetas: vito quiles , bertrand ndongo , pseudomedios , congreso , extrema derecha
5 1 0 K 74 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
3 meses y una palmadita {0x1f525}
2 K 38
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
Debe ser por la agresión a Sara Santaolalla
1 K 32
Sinfonico #7 Sinfonico
#4 No, básicamente es porque son subnormales
0 K 13
pepel #2 pepel *
3 meses prorogables, por favor.
1 K 25
Sinfonico #3 Sinfonico *
#2 Si reinciden creo que pueden revocarles la licencia, aún así, tres meses suena a poco
0 K 13
shake-it #6 shake-it
Tres meses solamente? Joder, habría rociar de gasolina y quemar esas acreditaciones. Y seguramente también a sus propietarios.
0 K 15
#5 lawerka
A ver si van al mundial
0 K 12

menéame