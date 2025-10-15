edición general
6 meneos
12 clics
El Congreso y juristas reprochan al juez Puente sus críticas a que Ábalos siga de diputado

El Congreso y juristas reprochan al juez Puente sus críticas a que Ábalos siga de diputado

El magistrado añade en una coda de su auto que le causa “estupor” que Ábalos pueda seguir de diputado y opina que el Congreso debería reflexionar para cambiar el Reglamento que permite esa situación. Desde la Presidencia de las Cortes se respondió al juez que su papel es “cumplir las leyes, no opinar de ellas”. Expertos jurídicos parlamentarios cuestionan esa “intromisión en la separación de poderes” del magistrado.

| etiquetas: congreso , juristas , juez puente , ábalos , diputado
5 1 0 K 77 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 77 actualidad
#1 Leon_Bocanegra
El que pueda hacer ,que haga.
4 K 71
#3 SantanaS
Luego enseguida salen llorando porque algún político critica a algún juez.
1 K 17
wata #2 wata
Están subidos los de la toga.
0 K 14
#4 Leon_Bocanegra
Por cierto, esto sirve de respuesta a lo que me preguntaba hoy el propagandista que está de guardia esta semana, el tal @Somozano


www.meneame.net/story/ultima-hora-abalos-supremo-juez-mantiene-exminis
0 K 10

menéame