El Congreso y juristas reprochan al juez Puente sus críticas a que Ábalos siga de diputado

El magistrado añade en una coda de su auto que le causa “estupor” que Ábalos pueda seguir de diputado y opina que el Congreso debería reflexionar para cambiar el Reglamento que permite esa situación. Desde la Presidencia de las Cortes se respondió al juez que su papel es “cumplir las leyes, no opinar de ellas”. Expertos jurídicos parlamentarios cuestionan esa “intromisión en la separación de poderes” del magistrado.