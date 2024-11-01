El Congreso desautoriza un acto ultracatólico promocionado con la cruz fascista de Cuelgamuros

La Cámara Baja había dado una atorización que ahora cancela por entender que el promotor ocultó información sobre el contenido del acto; entre los invitados estaban el obispo Reig Plá, el promotor de los Rosarios de Ferraz y la concejala de Vox Carla Toscano
| etiquetas: religión , laicismo , congreso , vox , pp
Joder, entre los invitados solo falta que pidan permiso a la familia de los Franco para exhibir el cadáver embalsamado del generalísimo Francisco Franco y la santa reliquia de mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús. Y así tienen el exorcismo por España hecho. Virgen santísima.