Congresistas exigen al secretario de Defensa de EE.UU. que responda a las acusaciones de que ordenó matar a los supervivientes del ataque a una lancha en el Caribe

Congresistas estadounidenses presionan al gobierno de Donald Trump para que dé respuestas sobre los ataques militares contra presuntas narcolanchas, después de que un reporte de prensa afirmara que un caso se ordenó un segundo ataque para matar a los supervivientes del primero. A raíz del informe, publicado por el Washington Post, los comités liderados por republicanos que supervisan el Pentágono han prometido llevar a cabo una "supervisión rigurosa" de los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe.

HeilHynkel
Secretario de la guerra, que zanahorio lo ha cambiado.
themarquesito
#1 En los documentos administrativos del ejecutivo federal, nada más. El Departamento de Defensa, incluyendo su nombre, se estableció mediante una ley del Congreso, y sólo mediante otra ley puede cambiar su denominación.
Hasta te diría que la placa que ha hecho instalar Hegseth en la fachada podría contar como vandalismo.
themarquesito
#1 Por más señas, se trata de las enmiendas a la Ley de Seguridad Nacional de 1947, aprobadas en 1949. El título II, sección 201 dice lo siguiente:
Sec. 201. (a) Por la presente se establece, como departamento ejecutivo del gobierno, el Departamento de Defensa [el Establecimiento Militar Nacional], y que el Secretario de Defensa será jefe del mismo.
Spirito
EEUU, una trupe de Estados criminales, anglosajones piratas que, novedad, van a tener que responder por todos los crímenes que llevan cometiendo durante décadas.
tobruk1234
#2 Ya puedes hacer como Toro sentado, sentarte y esperar sentado que eso no lo veren ni tus ojos ni los de tus tarararanietos.
