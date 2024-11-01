Congresistas exigen al secretario de Defensa de EE.UU. que responda a las acusaciones de que ordenó matar a los supervivientes del ataque a una lancha en el Caribe

Congresistas estadounidenses presionan al gobierno de Donald Trump para que dé respuestas sobre los ataques militares contra presuntas narcolanchas, después de que un reporte de prensa afirmara que un caso se ordenó un segundo ataque para matar a los supervivientes del primero. A raíz del informe, publicado por el Washington Post, los comités liderados por republicanos que supervisan el Pentágono han prometido llevar a cabo una "supervisión rigurosa" de los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe.