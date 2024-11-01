La confrontación entre Rusia y la OTAN en la zona gris: hacia una necesaria toma de conciencia estratégica

La relación entre Rusia y la OTAN no puede ser comprendida adecuadamente si se limita a una lectura binaria y dicotómica entre guerra y paz. Desde hace más de dos décadas, el Kremlin ha venido desplegando una estrategia sostenida de competencia estratégica por debajo del umbral del conflicto armado internacional, primero en su denominado «extranjero próximo» y, de forma creciente, contra los países miembros de la OTAN. Esta dinámica, que se inscribe plenamente en lo que la literatura especializada ha conceptualizado como la zona gris