edición general
5 meneos
18 clics
La confrontación entre Rusia y la OTAN en la zona gris: hacia una necesaria toma de conciencia estratégica

La confrontación entre Rusia y la OTAN en la zona gris: hacia una necesaria toma de conciencia estratégica

La relación entre Rusia y la OTAN no puede ser comprendida adecuadamente si se limita a una lectura binaria y dicotómica entre guerra y paz. Desde hace más de dos décadas, el Kremlin ha venido desplegando una estrategia sostenida de competencia estratégica por debajo del umbral del conflicto armado internacional, primero en su denominado «extranjero próximo» y, de forma creciente, contra los países miembros de la OTAN. Esta dinámica, que se inscribe plenamente en lo que la literatura especializada ha conceptualizado como la zona gris

| etiquetas: rusia , otan , zona gris , ceseden
5 0 0 K 58 actualidad
6 comentarios
5 0 0 K 58 actualidad
#4 eipoc
"Necesaria" porque lo dice el artículo y el guión oficial, pero no es necesaria porque nadie quiere atacarnos.
1 K 31
Andreham #1 Andreham
Que a Rusia se la soooooooooooooooooopla la puta OTAN y Europa.

Que el mundo se mueve por $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.

Que si negocias y dejas de tocarle los huevos a los ejes del mal, los ejes del mal te venderán sus cositas y todos ganaremos dinero.
1 K 28
#3 Perrota
#1 La Otan es el pan y circo de Putin. Y viceversa. Lo que sea con que no se hable de los problemas de verdad de los ciudadanos.
0 K 10
rogerius #5 rogerius
Que hay que calentarle los sesos al personal para cuando toque llevar carne de cañón adonde quieran las élites.
0 K 20
#2 pozz
Ese estercolero de pais repleto de tarados y nazis, lo mas lejos posible de la UE.
0 K 8
#6 kondnado
Una pregunta, así, a las bravas... ¿Por qué Rusia y Europa no pueden unirse?
0 K 7

menéame