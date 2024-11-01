Confirman tres nuevos casos de hantavirus en los pasajeros que viajaban en el crucero afectado

Un ciudadano estadounidense, una francesa y un español que regresaron a sus países después de abandonar el crucero afectado por un brote mortal de hantavirus han dado positivo para la infección, según las autoridades. Sin embargo, no hay "ningún indicio que apunte a que vaya a haber un brote mayor", ha dicho este martes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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En los cuadros septicos hay tendencia a un shock distributivo que obliga a meter fluidoterapia a chorro, del tipo > 3000cc en 24 horas. Sin embargo, en las endoteliosis como ocurre en el hantavirus donde hay un aumento de la… » ver todo el comentario
Las cargas de fluido las carga el diablo y encima si estamos hablando de paucisintomáticos pues ni te cuento