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Confirman tres nuevos casos de hantavirus en los pasajeros que viajaban en el crucero afectado

Confirman tres nuevos casos de hantavirus en los pasajeros que viajaban en el crucero afectado

Un ciudadano estadounidense, una francesa y un español que regresaron a sus países después de abandonar el crucero afectado por un brote mortal de hantavirus han dado positivo para la infección, según las autoridades. Sin embargo, no hay "ningún indicio que apunte a que vaya a haber un brote mayor", ha dicho este martes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

| etiquetas: hantavirus , crucero
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Leclercia_adecarboxylata *
Hay una cosa muy curiosa en las infecciones por hantavirus. No puedes sobrecargar de volumen a los pacientes por el leak vascular (aumento de permeabilidad de los vasos lo que hace que los líquidos tiendan a salir extravascularmente y generar un tercer espacio).

En los cuadros septicos hay tendencia a un shock distributivo que obliga a meter fluidoterapia a chorro, del tipo > 3000cc en 24 horas. Sin embargo, en las endoteliosis como ocurre en el hantavirus donde hay un aumento de la…   » ver todo el comentario
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#7 capitan.meneito
#4 y tú empleando cargas de fluido... Si es que... :roll:
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alietors #9 alietors
#7 #4

Las cargas de fluido las carga el diablo y encima si estamos hablando de paucisintomáticos pues ni te cuento
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Nylo #5 Nylo
#3 eso quería decir yo, y no me salía.
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silencer #11 silencer
#3 No te creas mejor q nosotros porq sepas inventarte palabras
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
está claro que es mejor pasarse que quedarse corto en casos como estos.
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Mo_1 #2 Mo_1
Suerte que solo se transmite con contacto muy directo y prolongado...
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#6 capitan.meneito
#2 menuda bacanal de crucero xD
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StuartMcNight #8 StuartMcNight
#2 #6 Si os sorprende es porque no habeis visto a los cruceristas asaltar los buffets.
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SMaSeR #10 SMaSeR
#2 No seria un crucero " swinger " ? xD
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menéame