Confirman el primer embarazo gracias a una inteligencia artificial: encuentra y aísla "espermatozoides raros"

Investigadores de la Universidad de Columbia, gracias a una tecnología que combina microfluidos e inteligencia artificial (IA) para detectar espermatozoides casi imposibles de encontrar, ha logrado el primer embarazo clínico
Se trata del método STAR (Seguimiento y Recuperación de Recuperación de Espermatozoides), una plataforma totalmente automatizada y no invasiva que utiliza la IA para localizar y aislar espermatozoides en muestras que antes se consideraban estériles. Lo hace en tiempo real y con una velocidad de análisis de 400 microlitros/h
