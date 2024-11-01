edición general
Confirman si balizas V16 son ilegales, pasarán ITV o habrá multas

La Comisión Europea ha descartado que la obligatoriedad en España de la baliza V16 conectada vulnere el derecho comunitario y ha subrayado que la regulación de estos sistemas no está reglada a nivel de la UE, y corresponde a los Estados miembros establecer sus normas de seguridad vial. La Comisión Europea concluye además definiendo a nuestro país como "un campeón de la seguridad vial". Interior también ha negado que vayan a inspeccionarse en las ITV, “porque las estaciones técnicas no pueden exigir que se posea”.

#1 slender_1
Pues los fachatubers dicen que es ilegal y Alvise dice que consiguió que la UE las prohibiera.
cfsr86 #2 cfsr86
Pues el seguro si te lo piden las ITVs, no se que potestad tendrá para ello pero es asi
makinavaja #3 makinavaja
#2 A mi nunca me han pedido el seguro... ni siquiera es obligatorio llevar el recibo del seguro, como antaño...
#4 DonaldBlake
#2 A mí nunca me lo han pedido, sólo el permiso de circulación.
