Confirman si balizas V16 son ilegales, pasarán ITV o habrá multas

La Comisión Europea ha descartado que la obligatoriedad en España de la baliza V16 conectada vulnere el derecho comunitario y ha subrayado que la regulación de estos sistemas no está reglada a nivel de la UE, y corresponde a los Estados miembros establecer sus normas de seguridad vial. La Comisión Europea concluye además definiendo a nuestro país como "un campeón de la seguridad vial". Interior también ha negado que vayan a inspeccionarse en las ITV, “porque las estaciones técnicas no pueden exigir que se posea”.