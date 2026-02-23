edición general
Confirmados 26 años de cárcel para un masajista por agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la pena de 26 años de cárcel impuesta a un masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a tres chicas menores, dos de 13 años y una de 15, y que se encuentra en prisión desde el pasado mes de noviembre, cuando fue condenado por la Audiencia de Gipuzkoa.

ElRelojero #3 ElRelojero
Yo, lo de los años en las penas no me entero de nada. Seguro que si las hubiese matado le ponen menos años.
Y con esto no estoy diciendo que me parecen muchos por abusar.
#4 XXguiriXX
#3 Son penas acumulables por cada una de ellas y por el hecho de que las víctimas son menores de edad www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-
#1 Tronchador.
Seguro que en 26 años ya está "curado".
#2 oscarcr80
Trabajos a evitar para hombres;

-Profesores de Educación Física o cualquier deporte.
-Oficios Religiosos sobre todo si se tiene contacto con niños.
-Masajista, monitores rollo hippie, supuestos gurus de yoga, pilates y demás magufadas orientales.
Nylo #5 Nylo
#2 Trabajos a evitar para hombres violadores y pederastas:

Fixed.
