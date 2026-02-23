Confirmados 26 años de cárcel para un masajista por agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la pena de 26 años de cárcel impuesta a un masajista de San Sebastián acusado de agredir sexualmente a tres chicas menores, dos de 13 años y una de 15, y que se encuentra en prisión desde el pasado mes de noviembre, cuando fue condenado por la Audiencia de Gipuzkoa.
Y con esto no estoy diciendo que me parecen muchos por abusar.
-Profesores de Educación Física o cualquier deporte.
-Oficios Religiosos sobre todo si se tiene contacto con niños.
-Masajista, monitores rollo hippie, supuestos gurus de yoga, pilates y demás magufadas orientales.
hombresvioladores y pederastas:
