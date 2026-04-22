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Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: que tu inquilino celebre fiestas en casa puede hacerte perder el uso de la vivienda

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: que tu inquilino celebre fiestas en casa puede hacerte perder el uso de la vivienda

El casero debe solicitar por escrito el cese de las actividades molestas de sus inquilinos y, en caso de continuar, podrá anular el contrato o recurrir a la vía judicial

| etiquetas: vivienda , alquiler
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3 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
jonolulu #2 jonolulu *
Ya lo he comentado en más ocasiones. Últimamente proliferan no-noticias planteadas como novedades de leyes que llevan años (o décadas) en vigor

Y ya la redacción... "La ley recuerda"

La Ley de Propiedad Horizontal recuerda a los propietarios de pisos alquilados la responsabilidad sobre las prácticas que sus inquilinos llevan a cabo en la vivienda

Supongo que hay mucho abuso de IA y de clickbait
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Nylo #1 Nylo
Titular y entradilla dicen cosas opuestas
1 K 25
#3 poxemita
Vale, lo peor que les puede pasar es que pasen de inquilinos a inquiocupas, con la mejora económica que implica.
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menéame