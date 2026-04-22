·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7116
clics
Cada país ve el mapa del mundo de una manera distinta
5928
clics
VÍDEO | Sorpresa del Gran Wyoming al descubrir que 'M.R.' era Mariano Rajoy: su reacción es para enmarcar
5985
clics
VÍDEO | Andrea Ropero deja K.O. al opositor venezolano Leopoldo López: la entrevista más viral
5197
clics
Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]
3884
clics
La Tierra durante el último máximo glacial [Eng]
más votadas
811
Más de 1.000 artistas piden boicotear Eurovisión 2026 por la participación de Israel
420
«Ya no hay excusas», exigen la derogación de los privilegios concedidos por el Reino de España al Estado del Vaticano. [ara]
360
Los SMS clave contra Fernández Díaz se esfuman
325
La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
290
Investigadores chinos convierten la arena del desierto en suelo fértil en solo 10 meses utilizando cianobacterias [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
47
clics
Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: que tu inquilino celebre fiestas en casa puede hacerte perder el uso de la vivienda
El casero debe solicitar por escrito el cese de las actividades molestas de sus inquilinos y, en caso de continuar, podrá anular el contrato o recurrir a la vía judicial
|
etiquetas
:
vivienda
,
alquiler
2
1
0
K
34
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
34
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
jonolulu
*
Ya lo he comentado en más ocasiones. Últimamente proliferan no-noticias planteadas como novedades de leyes que llevan años (o décadas) en vigor
Y ya la redacción... "La ley recuerda"
La Ley de Propiedad Horizontal recuerda a los propietarios de pisos alquilados la responsabilidad sobre las prácticas que sus inquilinos llevan a cabo en la vivienda
Supongo que hay mucho abuso de IA y de clickbait
1
K
26
#1
Nylo
Titular y entradilla dicen cosas opuestas
1
K
25
#3
poxemita
Vale, lo peor que les puede pasar es que pasen de inquilinos a inquiocupas, con la mejora económica que implica.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y ya la redacción... "La ley recuerda"
La Ley de Propiedad Horizontal recuerda a los propietarios de pisos alquilados la responsabilidad sobre las prácticas que sus inquilinos llevan a cabo en la vivienda
Supongo que hay mucho abuso de IA y de clickbait