Confirmado por expertos en ciberseguridad: datos de usuarios de Discord han sido objetivo de hackers

Un proveedor de servicios de atención al cliente de la plataforma de comunicación ha sufrido una intromisión ilegítima en la que han quedado expuestos datos bancarios y documentos identificativos

