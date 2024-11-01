Filtración de datos del servicio de atención al cliente de Discord filtra información de los usuarios e identificaciones con foto escaneadas [EN]

Uno de los proveedores de servicios de atención al cliente de Discord fue comprometido por una "parte no autorizada", dice la compañía. La parte no autorizada obtuvo acceso a "información de un número limitado de usuarios que habían contactado con Discord a través de nuestros equipos de Atención al Cliente y/o Confianza y Seguridad" y tenía como objetivo "extorsionar a Discord para obtener un rescate financiero." La parte no autorizada "no obtuvo acceso a Discord directamente". Entre los datos a los que podría haber accedido el pirata se incluy
| etiquetas: filtración , discord , fotos , dni , documento , escaneados , información
Las bbdd, APIs, infra está probado, auditado y asegurado pero luego viene alguien y pide integrarse con algún sistema esotérico de soporte y como es la tercera vez en el año le dan la tarea de mierda al becario y exporta todo tipo de información privada sin que nadie lo huela.