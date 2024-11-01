Se confirma la superioridad de prasugrel frente a ticagrelor en el síndrome coronario agudo

Científicos de diversos centros europeos han establecido que prasugrel reduce en mayor medida que ticagrelor los desenlaces desfavorables, en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a tratamiento invasivo rutinario. En la comparación de más de 17.000 pacientes que recibieron una u otra medicación, los tratados con prasugrel presentaron un riesgo global de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio o ictus, un 24% menor.