Confidencial: el plan de Trump para anexionar Groenlandia en tres días

El siguiente texto no es ni un estudio ni un archivo. Es un escenario ficticio, redactado por un alto funcionario danés, testigo incrédulo de las espectaculares transformaciones que han sido posibles gracias a una sucesión de renuncias históricas y a la complacencia activa de las élites europeas. Nada está escrito. Pero los mecanismos aquí descritos ya están en marcha. Y cada día que pasa sin una toma de conciencia amplia, popular, política reduce un poco más la posibilidad de un desenlace diferente.