Conferencia de Prensa Habitual Ofrecida el 7 de Enero de 2026 por Mao Ning, Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores

Venezuela es un Estado soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas. El flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de que Venezuela disponga de sus recursos petroleros bajo el principio de “Estados Unidos primero” constituyen un acto típico de intimidación, una grave violación del derecho internacional, una grave vulneración de la soberanía de Venezuela y un grave menoscabo de los derechos del pueblo venezolano.

Harkon #2 Harkon
Como reza la noticia:

China condena enérgicamente esto. Lo que quiero enfatizar es que los derechos e intereses legales de China y otros países en Venezuela deben ser protegidos.

Como acabo de decir, Venezuela es un Estado soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y sus actividades económicas. La exigencia pertinente de Estados Unidos viola el derecho internacional, vulnera la soberanía de Venezuela y perjudica los derechos del pueblo venezolano. La

#4 NoMeVeas *
#2 El derecho internacional solo se puede reinstaurar con la fuerza y, edito, mantener con un balance de la misma o la solidaridad temporal (recalco: temporal) del fuerte.
maspipinobreve #9 maspipinobreve *
#4 Lo más fácil sería darle a Trump y su sabiduría la gobernanza global, pero me temo que se va a comer sus chancletas {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}, el jodio zanahorio!!!
Viva China, carajo!
cocolisto #6 cocolisto
A destacar la diferencia entre los modos y las formas de una representante de China y uno de eeuu. La bella (en toda su acepción) y los bestias (también).
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues *
#7 No confundamos apoyo con sumisión. No sé cual es peor, la verdad.
Malinke #11 Malinke
#10 el resultado es el mismo. Puede que siempre fuera sumisión, pero como el amo no lo sacaba a relucir, pensábamos que esto no funciona así de cruel.
#1 Perrota
Están temblando los yankis con los comunicados de China y Europa. Esperemos que Andorra no se sume que se hunden.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 USA ha hundido su reputación y su confiabilidad a nivel internacional.
Deberían estar preocupados, cuando menos.

La figura del hegemon es la de una entidad capaz de mantener un orden internacional, un marco confiable al que los demás puedan atenderse. USA se ha cagado en todo eso. Ya no es visto como un hegemón válido.

Como se ha comentado varias veces, estos movimientos de USA no son muestras de fuerza, son muestras de debilidad y miedo.
Si, creo que estan temblando, el futuro pinta incierto para ellos.
maspipinobreve #5 maspipinobreve
#3 No van a dialogar, solo a pelear. Es la vieja trampa de Tucidides, siempre se cae demasiado tarde.
Malinke #7 Malinke
#3 no sé si su reputación irá cayendo, pero el apoyo y silencio de la mayoría de sus aliados con las tropelías que comete a cara descubierta, como nunca habían hecho, no lo demuestra. Entiendo que son muestras de debilidad porque están perdiendo contra China y espero que esto sume para que el resto del mundo se dé cuenta y pase de ellos, pero la verdad es que no veo que el mundo vaya por ese camino.
#8 Perrota
#3 De momento quien está en la cárcel y hasta que ellos quiera es Maduro. Y quien controla el pais, y roba el petróleo, es Estados Unidos. Si Israel ha hecho lo que ha hecho y no pasa nada, imagínate su perro protector. Eso no se frena con comunicados sino con consecuencias.
