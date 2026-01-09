Conferencia de Prensa Habitual Ofrecida el 7 de Enero de 2026 por Mao Ning, Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores

Venezuela es un Estado soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas. El flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de que Venezuela disponga de sus recursos petroleros bajo el principio de “Estados Unidos primero” constituyen un acto típico de intimidación, una grave violación del derecho internacional, una grave vulneración de la soberanía de Venezuela y un grave menoscabo de los derechos del pueblo venezolano.