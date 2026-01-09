Conferencia de Prensa Habitual Ofrecida el 7 de Enero de 2026 por Mao Ning, Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores

Venezuela es un Estado soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas. El flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de que Venezuela disponga de sus recursos petroleros bajo el principio de “Estados Unidos primero” constituyen un acto típico de intimidación, una grave violación del derecho internacional, una grave vulneración de la soberanía de Venezuela y un grave menoscabo de los derechos del pueblo venezolano.
| etiquetas: mao ning , portavoz del ministerio de relaciones exteriores venezuela
China condena enérgicamente esto. Lo que quiero enfatizar es que los derechos e intereses legales de China y otros países en Venezuela deben ser protegidos.
Como acabo de decir, Venezuela es un Estado soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y sus actividades económicas. La exigencia pertinente de Estados Unidos viola el derecho internacional, vulnera la soberanía de Venezuela y perjudica los derechos del pueblo venezolano. La
Viva China, carajo!
Deberían estar preocupados, cuando menos.
La figura del hegemon es la de una entidad capaz de mantener un orden internacional, un marco confiable al que los demás puedan atenderse. USA se ha cagado en todo eso. Ya no es visto como un hegemón válido.
Como se ha comentado varias veces, estos movimientos de USA no son muestras de fuerza, son muestras de debilidad y miedo.
Si, creo que estan temblando, el futuro pinta incierto para ellos.