Un conductor de 19 años borracho y drogado atropella y mata a un ciclista en la C-243a en Subirats

Las carreteras catalanas han registrado este domingo, 25 de enero, una nueva víctima mortal. Faltaban poco más de diez minutos para llegar a las ocho de la mañana, cuando un ciclista ha muerto al ser arrollado por un coche mientras circulaban por el kilómetro 4,8 de la carretera C-243a, a su paso por el término municipal de Subirats.
| etiquetas: conductor , borracho , drogado , atropello , muerte , ciclista
Creo que hay mejores formas de redactar el titular.
Los chabales de hoy en dia no pueden salir con el coche borrachos y drogados sin que les molesten.
Ni le van a quitar el carnet de por vida.