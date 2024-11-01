Un conductor de 19 años borracho y drogado atropella y mata a un ciclista en la C-243a en Subirats

Las carreteras catalanas han registrado este domingo, 25 de enero, una nueva víctima mortal. Faltaban poco más de diez minutos para llegar a las ocho de la mañana, cuando un ciclista ha muerto al ser arrollado por un coche mientras circulaban por el kilómetro 4,8 de la carretera C-243a, a su paso por el término municipal de Subirats.