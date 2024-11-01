edición general
11 meneos
34 clics
Un conductor de 19 años borracho y drogado atropella y mata a un ciclista en la C-243a en Subirats

Un conductor de 19 años borracho y drogado atropella y mata a un ciclista en la C-243a en Subirats

Las carreteras catalanas han registrado este domingo, 25 de enero, una nueva víctima mortal. Faltaban poco más de diez minutos para llegar a las ocho de la mañana, cuando un ciclista ha muerto al ser arrollado por un coche mientras circulaban por el kilómetro 4,8 de la carretera C-243a, a su paso por el término municipal de Subirats.

| etiquetas: conductor , borracho , drogado , atropello , muerte , ciclista
9 2 0 K 95 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 95 actualidad
AsVHEn #3 AsVHEn
¿Atropella y mata es que después del atropello se ha bajado del coche para rematarlo?
Creo que hay mejores formas de redactar el titular.
1 K 21
Ankor #2 Ankor
Obviamente la culpa del ciclista por hacer deporte y salir a rodar.
Los chabales de hoy en dia no pueden salir con el coche borrachos y drogados sin que les molesten.
1 K 13
starwars_attacks #1 starwars_attacks
Que en España matar salegratis.

Ni le van a quitar el carnet de por vida.
0 K 7
Trigonometrico #4 Trigonometrico
#1 Uno ha muerto y al otro pobre desgraciado le esperan unos años de cárcel.
0 K 11

menéame