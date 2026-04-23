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Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos

Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos

La empresa está comunicando los requisitos laborales durante el proceso de contratación de los operarios, que ha externalizado. Los candidatos explican que lo primero que les preguntan es si aceptarían ir a aprender el manejo de la maquinaria a China o Alemania. Hay trabajadores, sobre todo mujeres, que renuncian al proceso en cuanto escuchan esta condición.

| etiquetas: volkswagen , valencia , factoría , empleo , automoción
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5 comentarios
6 0 0 K 78 tecnología
TXTSpake #1 TXTSpake
1500 euros en 14 pagas hoy en dia, es una miseria.
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Supercinexin #2 Supercinexin
#1 El trabajo que ofertan es auténtica basura. Evidentemente si ganas más de camarero (hinchándote a horas extras) como es el caso, le dan bastante por el culo a currar en una fábrica encerrado apretando el mismo tornillo todo el día.
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WcPC #4 WcPC *
#1 ¿Un trabajo estable, que no depende de estacionalidad y en el que puedes pasar el resto de tu vida?
Mira, la gente cobra menos por un curro en la administración pública, teniendo que ir de un lugar a otro de su provincia, comunidad autónoma o incluso el país cada año o cada pocos meses...
Y ahí no pueden hacer horas extra, si haces suficientes puedes hacer otros 1000€ al mes...

Lo que ocurre es simple, el trabajo está fatal pagado en España y los chinos lo saben.
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#1 Yo no lo veo mal sueldo pero claro, si la vivienda se lleva la mitad... Pues eso
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Ah coño, por eso son tan caros los coches, porque tienen que formar a los curritos en China y eso es mucha tela.
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menéame