Condenan a la 'manada' de Écija a entre quince y trece años de cárcel por violar a una menor dormida y borracha

La Audiencia de Sevilla ha condenado a penas de entre trece años y seis meses y quince años de cárcel a tres hombres que violaron en grupo a una menor de 17 años en Écija aprovechando que se encontraba “dormida” y “bajo una borrachera casi completa”. La Sección Primera condena a los tres acusados como autores cada uno de ellos de un delito de violación. A uno le impone quince años de prisión y a los otros dos, trece años y medio. A los tres, además, les prohíbe el tribunal comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima [...]
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No tiene que se tan difícil saber que hay que respetar a todas las personas y especialmente a las mujeres, a menores y a personas indefensas.
Cuidado que es fácil de saber y de cumplir. Lo siento por la víctima y espero que se recupere . mejor posible.
No tienen nombre de despreciables violadores, sino de pobres víctimas del feminazismo
No cabe duda.
Si se les echa una vez pasen las 2 terceras partes de la condena, tienen que cumplir la otra parte en la cárcel de su país?, o directamente se van libres? . Sinceramente que no puedan volver nunca, no entiendo eso de 8 años.
Tampoco entiendo que el amigo dejase a la amiga inconsciente en el coche de unos desconocidos para ellos, la verdad, puta mierda de amigos.