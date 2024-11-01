Condenan a la 'manada' de Écija a entre quince y trece años de cárcel por violar a una menor dormida y borracha

La Audiencia de Sevilla ha condenado a penas de entre trece años y seis meses y quince años de cárcel a tres hombres que violaron en grupo a una menor de 17 años en Écija aprovechando que se encontraba “dormida” y “bajo una borrachera casi completa”. La Sección Primera condena a los tres acusados como autores cada uno de ellos de un delito de violación. A uno le impone quince años de prisión y a los otros dos, trece años y medio. A los tres, además, les prohíbe el tribunal comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima [...]