edición general
16 meneos
37 clics
Condenan a la 'manada' de Écija a entre quince y trece años de cárcel por violar a una menor dormida y borracha

Condenan a la 'manada' de Écija a entre quince y trece años de cárcel por violar a una menor dormida y borracha

La Audiencia de Sevilla ha condenado a penas de entre trece años y seis meses y quince años de cárcel a tres hombres que violaron en grupo a una menor de 17 años en Écija aprovechando que se encontraba “dormida” y “bajo una borrachera casi completa”. La Sección Primera condena a los tres acusados como autores cada uno de ellos de un delito de violación. A uno le impone quince años de prisión y a los otros dos, trece años y medio. A los tres, además, les prohíbe el tribunal comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima [...]

| etiquetas: condena , manada , écija , violar , menor
14 2 0 K 125 actualidad
6 comentarios
14 2 0 K 125 actualidad
ansiet #2 ansiet
Los magistrados, en el otro extremo, también absuelven a los acusados de los dos delitos de violación como cooperadores necesarios que se les imputaba. Es decir, que cada uno supuestamente ayudó a los otros dos a perpetrar el ataque sexual. “Es evidente que nos encontramos ante una violación grupal”, reconoce la Sección Primera, pero... “Resulta complejo desde una perspectiva estrictamente legal sostener la existencia de una intimidación ambiental cuando la víctima, durante la ejecución de

…   » ver todo el comentario
3 K 39
#4 Juantxi
Creo que les debían haber condenado como grupo criminal organizado. Qué disfrute n en la prisión.
No tiene que se tan difícil saber que hay que respetar a todas las personas y especialmente a las mujeres, a menores y a personas indefensas.
Cuidado que es fácil de saber y de cumplir. Lo siento por la víctima y espero que se recupere . mejor posible.
1 K 23
Cuñado #1 Cuñado
Los tres condenados son Jhonatan H.E., de 32 años en el momento de los hechos; Luis A.C., de 35; y Carlos Andrés C.L., de 21.

No tienen nombre de despreciables violadores, sino de pobres víctimas del feminazismo :tinfoil:
0 K 9
Mesopotámico #3 Mesopotámico
#1 Latinos victimas del feminazismo? no entiendo
0 K 11
Cuñado #5 Cuñado
#3 no entiendo

No cabe duda.
0 K 9
hazardum #6 hazardum
"la Audiencia también acuerda en todos los casos que sean expulsados de España cuando cumplan las dos terceras partes de su pena entre rejas, accedan al tercer grado o consigan la libertad condicional. Una vez salgan del país, tendrán prohibido regresar durante los ocho años siguientes."

Si se les echa una vez pasen las 2 terceras partes de la condena, tienen que cumplir la otra parte en la cárcel de su país?, o directamente se van libres? . Sinceramente que no puedan volver nunca, no entiendo eso de 8 años.

Tampoco entiendo que el amigo dejase a la amiga inconsciente en el coche de unos desconocidos para ellos, la verdad, puta mierda de amigos.
0 K 8

menéame