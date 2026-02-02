edición general
Condenan al diario 'El Plural' por acusar al periodista David Alandete de «alentar las críticas de Trump a España»

El juzgado ha condenado a costas al diario El Plural tras no satisfacer el derecho de rectificación de David Alandete, corresponsal en la Casa Blanca. El Plural había publicado una noticia en la que aseguraba que Alandete «alentaba las críticas de Donald Trump a España». El citado medio no difundió una rectificación, sino que cambió el texto publicado inicialmente. Ahora el juez además de las costas les condena a difundir la rectificación «íntegramente y sin apostillas», dándole la misma relevancia que a la noticia original.

angelitoMagno
¿Y esto no entra dentro de la libertad de expresión? Porque es opinión.
elgranpilaf
Alandete, ponte en pompa para que Trump te abra el cerete
Andreham
Bien, a ver si cierran.
