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Condenan a cuatro años de cárcel por dos delitos de acercamiento sexual a menores a un profesor de Irún

Condenan a cuatro años de cárcel por dos delitos de acercamiento sexual a menores a un profesor de Irún

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un profesor de Secundaria de Irún a cuatro años y medio de prisión como autor de dos delitos de acercamiento sexual a menores de 16 años a través de internet (“child grooming”) y un delito de amenazas condicionales. Además, tribunal le ha impuesto una condena de 20 días de localización permanente por un delito leve de acoso sexual y cuatro años de libertad vigilada tras finalizar la pena de cárcel.

| etiquetas: condenan , cárcel , delitos , sexuales , menores , profesor , irún
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2 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
strike5000 #1 strike5000 *
Otro caso aislado de un profesor violador*... (se dice así, ¿no? :roll: )

www.meneame.net/story/martino-ramos-profesor-condenado-violar-menor-ou

* Quien dice "violador" dice "agresor sexual", así en general.
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Tiene toda la pinta de ser votante de derechas.
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menéame