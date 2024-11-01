edición general
14 meneos
68 clics
Condenan a 30 años a empleada de guardería de Lyon (Francia) que mató a una niña con dosis de desatascador

Condenan a 30 años a empleada de guardería de Lyon (Francia) que mató a una niña con dosis de desatascador

Una empleada de guardería de Lyon fue condenada en apelación a 30 años de cárcel, con 15 de obligado cumplimiento, por matar a una niña, a la que suministró dosis masivas de desatascador. La sentencia considera que Myriam Jaouen tuvo voluntad de provocar la muerte de la pequeña Lisa, de once meses de edad, en junio de 2022. Cansada de los llantos de la menor, Jaouen la obligó a ingerir directamente del frasco el contenido de una botella de desatascador de tuberías que contenía ácido sulfúrico. Apenas ocho minutos después de que el padre de...

| etiquetas: lyon , ain , guardería , lisa , lloros , desatascador , jaouen
11 3 0 K 212 Sucesos
4 comentarios
11 3 0 K 212 Sucesos
placeres #3 placeres *
... ¿Como demonios un juez en primera instancia pudo decir que meterle una botella entera de desetascador a un bebe de 11 meses NO era con ganas de matarla y que solo quería torturarla un poco?.

En serio, no me cabe en la cabeza que alguien piense que se pudiera sobrevivir a eso,,.
1 K 14
#4 DonaldBlake
#3 Ese juez también merece prisión, es un puto psicópata.
0 K 8
eltxoa #2 eltxoa
pocos me parecen
0 K 11
powernergia #1 powernergia
Joder que bicho.
0 K 10

menéame