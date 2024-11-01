Condenados los padres y el tío de una joven de 27 años a la que hicieron un exorcismo en Linares por haberse divorciado del marido

La Audiencia Provincial de Jaén ha juzgado hoy a los progenitores y al tío de una joven de 27 años, condenando a los tres a 7 meses de prisión un delito de maltrato en el ámbito doméstico. Los padres de la chica, acompañados por el tío, realizaron un exorcismo a la joven que se había divorciado de su marido, por lo que pensaban que estaba poseída. La joven, a la que encontraron con heridas en la cara y en los brazos, aseguró a los agentes que llevaba 22 días retenida en casa de sus padres que pretendían sacarle el demonio del cuerpo.