Condenados los padres y el tío de una joven de 27 años a la que hicieron un exorcismo en Linares por haberse divorciado del marido

La Audiencia Provincial de Jaén ha juzgado hoy a los progenitores y al tío de una joven de 27 años, condenando a los tres a 7 meses de prisión un delito de maltrato en el ámbito doméstico. Los padres de la chica, acompañados por el tío, realizaron un exorcismo a la joven que se había divorciado de su marido, por lo que pensaban que estaba poseída. La joven, a la que encontraron con heridas en la cara y en los brazos, aseguró a los agentes que llevaba 22 días retenida en casa de sus padres que pretendían sacarle el demonio del cuerpo.
| etiquetas: jaén , linares , exorcismo , divorcio
Hacer un exorcismo a alguien no es un delito. Menudo clickbait como la copa de un pino.
El Exorcista II: El Hereje (1977)
El Exorcista III (1990)
El Exorcista: El Comienzo (2004) -
El Exorcista: El Comienzo - La Versión Prohibida (2005) -
Dominion: Prequel to the Exorcist (2005)
El Exorcista: La Serie (2016-2017)
El Exorcista: Creyentes (2023)
El Exorcista: Pakistani (2026)