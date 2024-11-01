edición general
Condenados los padres y el tío de una joven de 27 años a la que hicieron un exorcismo en Linares por haberse divorciado del marido

La Audiencia Provincial de Jaén ha juzgado hoy a los progenitores y al tío de una joven de 27 años, condenando a los tres a 7 meses de prisión un delito de maltrato en el ámbito doméstico. Los padres de la chica, acompañados por el tío, realizaron un exorcismo a la joven que se había divorciado de su marido, por lo que pensaban que estaba poseída. La joven, a la que encontraron con heridas en la cara y en los brazos, aseguró a los agentes que llevaba 22 días retenida en casa de sus padres que pretendían sacarle el demonio del cuerpo.

#2 bestiapeluda
Iba a elucubrar si serían evangelistas, pero son musulmanes.
1 K 23
Aokromes #4 Aokromes
#2 basura de cualquier forma.
2 K 20
#6 bestiapeluda
#4 yo no generalizaría, pero sobre estos pájaros concretos de la noticia no me cabe duda
1 K 13
#1 oscarcr80
ha juzgado hoy a los progenitores y al tío de una joven de 27 años, condenando a los tres acusados a un delito de siete meses de prisión un delito de maltrato en el ámbito doméstico.

Hacer un exorcismo a alguien no es un delito. Menudo clickbait como la copa de un pino.
1 K 19
Cehona #5 Cehona
#1 Yo tengo un crucifijo boca abajo, no consigo enderezarlo.
1 K 21
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#5 humilde, como san pedro, esa es su cruz :troll:
0 K 7
Malinke #7 Malinke
#1 tenía heridas y llevaba 22 días retenida en casa.
6 K 71
KoLoRo #12 KoLoRo
#1 Totalmente, por que decir "retienen contra su voluntad durante 22 días y agrenden a una joven de 27 años" no quedaba tan guay.
1 K 15
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Exorcismo... Siglo XXI...
0 K 8
antesdarle #9 antesdarle
#3 bueno lo que tienen las religiones. “Lo que pretendían era curar a su hija, mediante un rito leyéndole suras del Corán”
1 K 19
