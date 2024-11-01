Condenados dos policías forales a 9 y 6 meses de prisión por la agresión a un detenido en la comisaría de Tudela

A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 euros más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario...