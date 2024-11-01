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Condenados dos policías forales a 9 y 6 meses de prisión por la agresión a un detenido en la comisaría de Tudela

Condenados dos policías forales a 9 y 6 meses de prisión por la agresión a un detenido en la comisaría de Tudela

A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 euros más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario...

| etiquetas: navarra , policía foral , comisaría , tudela , detenido , condenados
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5 comentarios
11 3 0 K 148 actualidad
tul #2 tul
dos mierdas que no entran en la carcel y en un par de añitos les vuelven a permitir pasearse por ahi con placa y pistola
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taSanás #4 taSanás
#2 no creo, tendrían que sacarse de nuevo las oposiciones
espero...
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Kantinero #5 Kantinero
Tiene mucha pinta de que hay rencores/envidias/rencillas a cobrar en esa comisaría
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Moderdonia #3 Moderdonia *
Desde el punto de vista ético, no jurídico. Siempre es sorprendente las reducidas penas que tienen cuando la policía hace un abuso de autoridad. Autoridad que le damos los ciudadanos. Pocas cosas hay más injustas que el abuso de quien tiene un privilegio.

Cuando te para la policía siempre te pregunta si has bebido, no se preocupan de si has comido.
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LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi
... Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría... es uno de esos rarísimos casos en que las cámaras NO estaban apagadas o no se han guardado las grabaciones justo cuando se producían las agresiones policiales, que es lo que suele suceder en la casi totalidad de los casos en que los juzgados piden esas grabaciones a las comisarías
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menéame