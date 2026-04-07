Un condenado por yihadismo trabajó subcontratado en la academia de la Ertzaintza

Un condenado por la Audiencia Nacional a dos años y medio de cárcel por recopilar y difundir vídeos del Daesh y llamar a la guerra santa ha estado trabajando en labores de limpieza en la academia de la Ertzaintza, en Arkaute (Vitoria). se instaló en Vitoria en la primavera del año pasado procedente de Almería y pese a estar condenado estuvo trabajando en labores de limpieza a través de una empresa subcontratada. Ahora está en libertad porque la sentencia no es firme, ya que el fallo de la Audiencia Nacional de septiembre de 2025 está recurrido.