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Un condenado por yihadismo trabajó subcontratado en la academia de la Ertzaintza

Un condenado por yihadismo trabajó subcontratado en la academia de la Ertzaintza

Un condenado por la Audiencia Nacional a dos años y medio de cárcel por recopilar y difundir vídeos del Daesh y llamar a la guerra santa ha estado trabajando en labores de limpieza en la academia de la Ertzaintza, en Arkaute (Vitoria). se instaló en Vitoria en la primavera del año pasado procedente de Almería y pese a estar condenado estuvo trabajando en labores de limpieza a través de una empresa subcontratada. Ahora está en libertad porque la sentencia no es firme, ya que el fallo de la Audiencia Nacional de septiembre de 2025 está recurrido.

| etiquetas: yihadista , condenado , subcontratado , academia , ertzainas , arkaute
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8 comentarios
5 1 3 K 0 NoMundoToday
Asimismov #2 Asimismov
Estará bien vigilado por la Ertzaintza.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Bueno, un torturador uruguayo era el jefe de seguridad de Fraga, así que no es el primero.
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TipejoGuti #7 TipejoGuti
#1 Y un multicondenado por violación de derechos humanos es nuestro actual ministro de justicia, todo correcto.
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pepel #3 pepel
Hay que saber si fue primero el huevo o la gallina.
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Mltfrtk #8 Mltfrtk
Si está en libertad, ¿Por qué no puede trabajar?
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silvano.jorge #4 silvano.jorge
No tiene antecedentes hasta que la sentencia no sea firme y vamos, que ni limpiar váteres le quieren dejar.
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fofito #6 fofito
"El sindicato de la Ertzainzta ErNE ha denunciado en un comunicado el "gravísimo error en los procesos de control y selección de personal" en la academia y ha exigido una "inmediata revisión integral" de los protocolos de selección de personal.A juicio de esta central, la academia "lleva años sin funcionar conforme a los estándares que requiere una policía moderna, profesional y eficaz al servicio de la ciudadanía".


Mira,por una vez estoy de acuerdo con la policía
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aupaatu #5 aupaatu *
Mortadelo y Filemón se encargaron del seguimiento, pero se les despistó en la aduana de Miranda.
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menéame