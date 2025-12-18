edición general
Condenado por vender restos humanos el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

Cedric Lodge, de 58 años, se ha declarado culpable de comerciar con órganos, piel, miembros, caras e incluso cabezas.

Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#3 Y negocios con un restaurante chino
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Me quedo frío
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#2 Y muy lívido
tul #6 tul
#2 ya estáis los rojos queriendo poner trabas al libre mercado! xD
ChatGPT #1 ChatGPT
su mujer tenía una charcutería, seguro
#3 Lusco2
#1 Y un gato muy gordo
ElPerroDeLosCinco #7 ElPerroDeLosCinco
Cedric es el típico amigo que si lo necesitas, siempre te echa una mano.
#8 A_S
Han vuelto a la Inglaterra victoriana
