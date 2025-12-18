·
8
meneos
21
clics
Condenado por vender restos humanos el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard
Cedric Lodge, de 58 años, se ha declarado culpable de comerciar con órganos, piel, miembros, caras e incluso cabezas.
|
etiquetas
:
cedric lodge
,
morgue. medicina
,
harvard
,
comercio
6
2
0
K
94
actualidad
8 comentarios
#5
Ratoncolorao
#3
Y negocios con un restaurante chino
1
K
26
#2
Verdaderofalso
Me quedo frío
0
K
20
#4
Ratoncolorao
#2
Y muy lívido
0
K
20
#6
tul
#2
ya estáis los rojos queriendo poner trabas al libre mercado!
0
K
15
#1
ChatGPT
su mujer tenía una charcutería, seguro
1
K
17
#3
Lusco2
#1
Y un gato muy gordo
1
K
17
#7
ElPerroDeLosCinco
Cedric es el típico amigo que si lo necesitas, siempre te echa una mano.
0
K
10
#8
A_S
Han vuelto a la Inglaterra victoriana
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
