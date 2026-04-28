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Condenado un policía local de Palma por dar una patada a un coche que casi lo atropella en un paso de peatones
La Audiencia Provincial ha confirmado la condena de multa de 225 euros para un agente de la Policía Local de Palma por dar una patada a un coche que casi lo atropella en un paseo de peatones
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