Condenado un cazador a pagar más de 100.000 euros por haber abatido a una hembra de lince en Toledo

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador al pago de una indemnización a la Junta de Castilla-La Mancha de 100.800 euros por haber abatido en el año 2019 a un ejemplar de lince ibérico en el coto La Batinosa, de Menasalbas (Toledo). Además, durante tres años queda inhabilitado para el ejercicio de actividades relacionadas con la caza.