Condenado un cazador a pagar más de 100.000 euros por haber abatido a una hembra de lince en Toledo

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador al pago de una indemnización a la Junta de Castilla-La Mancha de 100.800 euros por haber abatido en el año 2019 a un ejemplar de lince ibérico en el coto La Batinosa, de Menasalbas (Toledo). Además, durante tres años queda inhabilitado para el ejercicio de actividades relacionadas con la caza.
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Si a este tipejo repugnante se le pone una multa de 100.000 pavos, ¿que habría que ponerle a una eléctrica que en plena sequía, y con evidentes peligros de suministro de agua, haya vaciado un pantano porque de esta manera se forraba… » ver todo el comentario
Por mi cero lástima por el energúmeno con escopeta.
J.M.L.
2-3 minutos
El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador al pago de una indemnización a la Junta de Castilla-La Mancha de 100.800 euros por haber abatido en el año 2019 a un ejemplar de lince ibérico en el coto La Batinosa, de Menasalbas (Toledo). Además, durante tres años queda inhabilitado para el ejercicio de actividades relacionadas con la caza.
La sentencia… » ver todo el comentario