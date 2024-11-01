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Condenado un cazador a pagar más de 100.000 euros por haber abatido a una hembra de lince en Toledo

Condenado un cazador a pagar más de 100.000 euros por haber abatido a una hembra de lince en Toledo

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador al pago de una indemnización a la Junta de Castilla-La Mancha de 100.800 euros por haber abatido en el año 2019 a un ejemplar de lince ibérico en el coto La Batinosa, de Menasalbas (Toledo). Además, durante tres años queda inhabilitado para el ejercicio de actividades relacionadas con la caza.

| etiquetas: tribunales , toledo , lince ibérico , cazadores , jarra y pedal
27 6 1 K 171 actualidad
13 comentarios
27 6 1 K 171 actualidad
#10 pirat
No creo que esa sanción compense ni de lejos, el coste y prolongados esfuerzos en sacar a este animal, patrimonio de todos, de la extinción.
3 K 44
Desideratum #4 Desideratum *
No veo mal los castigos ejemplarizantes hasta cierto grado. Creo que 10.000 € de multa es algo mucho más realista, en el sentido que ofende la comparación con las multas que les ponen a las multinacionales cuando hacen abusos absolutos de su posición dominante.

Si a este tipejo repugnante se le pone una multa de 100.000 pavos, ¿que habría que ponerle a una eléctrica que en plena sequía, y con evidentes peligros de suministro de agua, haya vaciado un pantano porque de esta manera se forraba…   » ver todo el comentario
2 K 44
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#4 Yo estoy de acuerdo con esta multa, es muy ejemplarizante y los animales estos sólo entienden el palo. Otra cosa es lo de las eléctricas, que tienen multas ridículas. A esos habría que meterles unos cuantos cientos de millones de multa, dado el daño múltiple que provocan.
0 K 13
autonomator #5 autonomator
"La hembra de lince abatida estaba cuidando en aquella época de una camada de cuatro cachorros de dos meses de edad que quedaron desvalidos y posiblemente todos murieron porque la madre no pudo atenderlos."

Por mi cero lástima por el energúmeno con escopeta.
2 K 41
joffer #1 joffer
Poco me parece.
2 K 37
Vaelicus #11 Vaelicus
La licencia de caza se la tenían que quitar de por vida, es alucinante
2 K 35
sleep_timer #7 sleep_timer
Yo he vivido en un pueblo de la España profunda y la cantidad de mononeuronales con escopeta que hay da miedo.
2 K 34
sleep_timer #8 sleep_timer
Condenado un cazador a pagar más de 100.000 euros por haber abatido a una hembra de lince en Toledo
J.M.L.
2-3 minutos

El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador al pago de una indemnización a la Junta de Castilla-La Mancha de 100.800 euros por haber abatido en el año 2019 a un ejemplar de lince ibérico en el coto La Batinosa, de Menasalbas (Toledo). Además, durante tres años queda inhabilitado para el ejercicio de actividades relacionadas con la caza.

La sentencia…   » ver todo el comentario
1 K 25
ombresaco #3 ombresaco
Muro de pago, pero deja leer que El hombre alegó que confundió al felino con un zorro
1 K 25
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#3 Jo, qué fallo. El zorro sí se lo merecía.
0 K 13
#9 luckyy
Y no tiene carcel el amante de la naturaleza este?
1 K 22
#2 omega7767
entre cazadores hacen un fondo de solidaridad y le pagan esa multita
0 K 11
joffer #6 joffer
#2 si, están haciendo cola. Más aún porque supongo que entre cazadores tendrán a este como un gilipollas.
1 K 25

menéame