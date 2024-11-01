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Condenado a 3 años de prisión por apuñalar al jubilado con el que mantenía relaciones sexuales al grito de "dame la paga"
El encausado, de 21 años de edad, se encontraba bajo los efectos del alcohol, le exigió dinero y le clavó un cuchillo en el costado izquierdo.
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apuñalar
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#1
ombresaco
pues sí que son dañinas las paguitas
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#5
CharlesBrowson
suerte ha tenido por ir piripi, de 14 años a 3 años le han rebajado
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#7
Pitchford
#5
Un poco más y tenemos que indemnizarle por el shock emocional.
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#8
vilgeits
#5
Antes de apuñalar a alguien es aconsejable tomarse unos cubatas por si te pillan.
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#2
woke
En la cárcel le van a poner el ojete como la bandera de Japón
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#4
EvilPreacher
¿Le pagó al final?
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#6
Alakrán_
#4
le quitó el móvil y se gastó 1.700€.
Ha escapado muy bien
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#3
Lusco2
*
, espetó el procesado espetó al varón "¡Dame la paga!", "¡Que me des la paga!",
Parece claro que lo dejó al espeto
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Ha escapado muy bien
Parece claro que lo dejó al espeto