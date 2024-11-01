Condenado a 12 años por matar a golpes con una barra de hierro a un vecino en las cuevas del barranco de Maro

El acusado acabó con la vida de su vecino tras una fuerte discusión, asestándole múltiples golpes en la cabeza, el tórax y las extremidades con un objeto contundente. El fallo califica los hechos como un delito de homicidio doloso, al no apreciarse premeditación ni un ataque sorpresivo que impidiera la defensa de la víctima. Los hechos se produjeron en la tarde del 8 de septiembre de 2023, tras varios episodios de provocaciones y una discusión en idioma alemán, el acusado salió de su cueva armado con una barra de hierro de unos 90 cm ...