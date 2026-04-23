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Condenada a dos años de cárcel por agresión sexual a un menor con discapacidad

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, indica en el relato de hechos probados que la mujer obligó a la víctima a realizarle determinadas prácticas sexuales y que no le permitió salir de la vivienda incluso cuando llegó la familia y la Policía en su busca. (...) Al concretar la condena, que incluye también una orden de alejamiento de 500 metros por tiempo de diez años, le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y alcoholismo.

| etiquetas: agresiones sexuales , menores , condenas
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13 comentarios
11 2 1 K 128 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Retención con agresión sexual a un menor, y en la calle por 5000€. Irene se va a poner de uñas.
3 K 53
Rembrandt #3 Rembrandt
#1 Cuando es un alrevés las sentencias suelen ser similares. Pero eso a ti, te la suda supongo. Tu vienes a pillar voto paleto.
2 K 34
Pertinax #4 Pertinax
#3 E incel, que se te ha pasado.
1 K 30
Rembrandt #5 Rembrandt *
#4 Bueno, no hay incel que no sea paleto. Pero vamos, que ya hacemos luego el resumen de votos de doctorados :-)

También podría decir voxeros, pero vamos, redundante también.
1 K 14
Rembrandt #6 Rembrandt *
#4 si miramos el historial del meneante que manda esta historia, ya nos da una idea del percal :

www.meneame.net/user/iconoclasta/history

Cremita incel
1 K 14
#7 lordban
#3 Totalmente equivocado. Todos los estudios que se han hecho en occidente al respecto dicen que las mujeres tienen menos probabilidades de ser sentenciadas, y que de serlo para los mismos crímenes reciben menos pena. Esto se da en todo tipo de crímenes, incluidos sexuales.

Ni siquiera hay igualdad para homicidio, dónde hay victimas de segunda, hombres, y de primera, mujeres. Si la victima es varón, el homicida recibe menos pena. reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/1010/470

Si te da palo informarte le preguntas a la IA de google que te añade hasta el link de los estudios, pero deja de esparcir información falsa.
0 K 6
Rembrandt #8 Rembrandt
#7 Un ejemplo bastante similar , con agresor masculino :

www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/High-Courts-of-Justice/HCJ-Nava
1 K 23
#9 lordban
#8 3 años vs 2 años es un 50% más de prisión. Ambos irrisorios por supuesto.
0 K 6
Rembrandt #10 Rembrandt *
#9 así que similares. Como dije y tu respondiste que esparcia bulos y tal....

para bulos tu historial :
www.meneame.net/user/lordban/commented?page=134&sort=karma

@Pertinax menudo ganao que se está juntando :-D . Que yo últimamente me rio de la izquierda de menéame, pero joder, al menos no son unos fanáticos del odio que dan grima. Dan grima, pero grima más sana.
1 K 23
#11 lordban
#10 Que los fanáticos te casquen negativos en menéame, contradiciendo las reglas de uso del propio sitio, es una medalla. Tiempo has tenido de buscar por lo personal y no de leerte el link del estudio de criminología realizado por criminologías y académicos que te llevan la contraria. Ya no digamos buscar el millar de estudios que dicen lo mismo de todos los sistemas judiciales desde USA hasta Japón. Llevo mucho en menéame, este fanatismo religioso que tenéis ni me sorprende.
0 K 6
Rembrandt #12 Rembrandt
#11 no te he puesto el enlace a tu historial por los negativos campeón, si no por las cagarrutas mentales .

Te he puesto una sentencia casi idéntica, que yo dije que son similares. Que tampoco pisa la cárcel... y tu te agarras a que eran 3 y no 2 ... y a un enlace de feminicidios y a no se qué de japón.

Que no te da, ya está claro en tu historial. Así que no me hagas perder el tiempo. Arrea.
0 K 11
#13 lordban *
#12 no es "agarrarse" por un año, obviamente la desviacion entre sentencias de hombres y mujeres no es de cientos de años, el sesgo produce aprox un 30% de incremento de sentencia, lo que equivale a 2 o 3 años teniendo en cuenta la sentencia media. 3 vs 2 te parecerá poco a ti, el tema es que justamente comfirma el desequilibrio, 3 es un 50% más que 2. Cada caso de 3 vs 2 años está añadiendo a ese 30% de desigualdad generalizada. 3 vs 2 no 'son similares', similares serian 29 vs 30.
0 K 6
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
La sentencia acuerda dejar en suspenso el cumplimiento efectivo de la pena de prisión por un periodo de tres años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a delinquir y realice cinco meses de trabajos en beneficio de la comunidad.
0 K 13

menéame