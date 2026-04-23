Condenada a dos años de cárcel por agresión sexual a un menor con discapacidad

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, indica en el relato de hechos probados que la mujer obligó a la víctima a realizarle determinadas prácticas sexuales y que no le permitió salir de la vivienda incluso cuando llegó la familia y la Policía en su busca. (...) Al concretar la condena, que incluye también una orden de alejamiento de 500 metros por tiempo de diez años, le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y alcoholismo.