Condenada a dos años de cárcel por agresión sexual a un menor con discapacidad

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, indica en el relato de hechos probados que la mujer obligó a la víctima a realizarle determinadas prácticas sexuales y que no le permitió salir de la vivienda incluso cuando llegó la familia y la Policía en su busca. (...) Al concretar la condena, que incluye también una orden de alejamiento de 500 metros por tiempo de diez años, le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y alcoholismo.
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También podría decir voxeros, pero vamos, redundante también.
www.meneame.net/user/iconoclasta/history
Cremita incel
Ni siquiera hay igualdad para homicidio, dónde hay victimas de segunda, hombres, y de primera, mujeres. Si la victima es varón, el homicida recibe menos pena. reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/1010/470
Si te da palo informarte le preguntas a la IA de google que te añade hasta el link de los estudios, pero deja de esparcir información falsa.
www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/High-Courts-of-Justice/HCJ-Nava
para bulos tu historial :
www.meneame.net/user/lordban/commented?page=134&sort=karma
@Pertinax menudo ganao que se está juntando . Que yo últimamente me rio de la izquierda de menéame, pero joder, al menos no son unos fanáticos del odio que dan grima. Dan grima, pero grima más sana.
Te he puesto una sentencia casi idéntica, que yo dije que son similares. Que tampoco pisa la cárcel... y tu te agarras a que eran 3 y no 2 ... y a un enlace de feminicidios y a no se qué de japón.
Que no te da, ya está claro en tu historial. Así que no me hagas perder el tiempo. Arrea.