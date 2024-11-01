La condena en costas a la empresa la cobra el trabajador

Ya se explicó en Laboro que la ley de la jurisdicción social no permite la condena en costas al trabajador demandante. Pero sí que permite que la empresa demandada sea condenada al pago de las costas, es decir a pagarle al trabajador una cantidad para resarcirle de los gastos que le haya ocasionado contratar al abogado o graduado social que le haya representado en el proceso. Ese dinero es para vosotros y no para el abogado, a no ser que pactéis lo contrario o actúe como abogado de oficio