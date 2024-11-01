El condado de Pensilvania que intentó ayudar a Trump en 2020 ahora se enfrenta a una multa de un millón de dólares [Ing]

En el condado de Fulton, Pensilvania, un bastión republicano donde Trump obtuvo un porcentaje de votos mayor que en cualquier otro lugar del estado, los líderes locales querían ayudar. «No podemos permitir que nos roben estas elecciones», dijo el comisionado del condado. Para impedir ese "robo", el condado permitió que una empresa externa examinara sus máquinas de votación y descargara datos de ellas, permitiendo que un tercero accediera a equipos de votación con información sensible. Ahora afrontan multas por valor de más de un millón de $.