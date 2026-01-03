·
Concentración de la Plataforma Bolivariana Canaria a favor de Nicolás Maduro en Tenerife
La Plataforma Bolivariana Canaria se concentra a favor de Nicolás Maduro en Tenerife tras la captura del líder chavista y su esposa.
plataforma bolivariana canaria
nicolás maduro
actualidad
14 comentarios
actualidad
#4
Febrero2034
Manifestación q favor de un dictador
10
K
50
#6
Spirito
#4
Manifestación en contra de una agresión bélica a un país soberano que puede escalar en algo mucho más grave para el mundo.
Manifestación en contra del abuso ya escandaloso de EEUU.
2
K
29
#7
Robe7064
#4
Eso da a entender la noticia enlazada, después ves las declaraciones y no es solo eso.
0
K
7
#1
petal
Son el PCE
2
K
45
#2
Asimismov
#1
que nada tiene que ver con el PCV.
0
K
12
#3
Meneador_Compulsivo
*
#1
Plataforma Bolivariana de Canarias en apoyo de la Revolución Bolivariana de Venezuela y de la Patria Grande.
1
K
31
#8
Alakrán_
#1
Lo importante ¿Hay algún venezolano en la concentración?
6
K
83
#12
petal
*
#8
no. Son españoles del PCE
1
K
18
#14
josete15
#8
Cuanta falta de cultura demuestras en tu comentario. Infórmate un poco de la relación entre las Islas Canarias y Venezuela.
0
K
12
#9
kreator
#1
PBC
0
K
10
#10
domadordeboquerones
*
Un millón de asistentes según la plataforma bolivariana, un tío según el gobierno canario.
3
K
39
#13
Torrezzno
¿Cuando vuelven? Ah estos no son
0
K
19
#11
Borgiano
Qué asco!
0
K
8
#5
Robe7064
Voto sensacionalista. La noticia da a entender que se trata de defensores de Maduro. Al hacer clic en "Más información" se ve que sí hay partidarios de Maduro, pero no solo eso
www.laprovincia.es/canarias/2026/01/03/trump-ataca-venezuela-plataform
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
Manifestación en contra del abuso ya escandaloso de EEUU.