Concentración de la Plataforma Bolivariana Canaria a favor de Nicolás Maduro en Tenerife

Concentración de la Plataforma Bolivariana Canaria a favor de Nicolás Maduro en Tenerife  

La Plataforma Bolivariana Canaria se concentra a favor de Nicolás Maduro en Tenerife tras la captura del líder chavista y su esposa.

comentarios
Febrero2034
Manifestación q favor de un dictador
Spirito
#4 Manifestación en contra de una agresión bélica a un país soberano que puede escalar en algo mucho más grave para el mundo.

Manifestación en contra del abuso ya escandaloso de EEUU.
Robe7064
#4 Eso da a entender la noticia enlazada, después ves las declaraciones y no es solo eso.
petal
Son el PCE
Asimismov
#1 que nada tiene que ver con el PCV.
Alakrán_
#1 Lo importante ¿Hay algún venezolano en la concentración?
petal
#8 no. Son españoles del PCE
josete15
#8 Cuanta falta de cultura demuestras en tu comentario. Infórmate un poco de la relación entre las Islas Canarias y Venezuela.
kreator
#1 PBC
domadordeboquerones
Un millón de asistentes según la plataforma bolivariana, un tío según el gobierno canario.
Torrezzno
¿Cuando vuelven? Ah estos no son xD
Borgiano
Qué asco!
Robe7064
Voto sensacionalista. La noticia da a entender que se trata de defensores de Maduro. Al hacer clic en "Más información" se ve que sí hay partidarios de Maduro, pero no solo eso www.laprovincia.es/canarias/2026/01/03/trump-ataca-venezuela-plataform
