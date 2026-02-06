·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11892
clics
Es legal que me escriba Pável?
4386
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
4284
clics
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
7356
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
4117
clics
Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno"
más votadas
505
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación
438
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
569
La exconcejala del PP acredita con pruebas el desprecio de Ayuso y su cúpula a la denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles
367
Los concesionarios estadounidenses en pánico total después de que Canadá da luz verde a los coches chinos [ENG]
382
Lo sabían y lo escondieron: fotos y actos conjuntos de Ayuso y el alcalde de Móstoles cuando ya se conocían las denuncias de acoso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
13
clics
La concejala de Móstoles insistió a Ana Millán en que el partido actuara tras llevar “siete meses” denunciando: “Un presunto caso de acoso sexual y laboral, y tú no activas nada”
En un audio de una reunión al que ha tenido acceso EL PAÍS, la denunciante insistió a la vicesecretaria de Organización del PP madrileño en que necesitaba “amparo”
|
etiquetas
:
móstoles
,
ana millán
8
2
0
K
100
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
100
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente