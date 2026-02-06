edición general
La concejala de Móstoles insistió a Ana Millán en que el partido actuara tras llevar “siete meses” denunciando: “Un presunto caso de acoso sexual y laboral, y tú no activas nada”

En un audio de una reunión al que ha tenido acceso EL PAÍS, la denunciante insistió a la vicesecretaria de Organización del PP madrileño en que necesitaba “amparo”

