El concejal de Cultura de Móstoles abandona Vox por discrepancias internas

El concejal de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística de Móstoles, Daniel Martín, ha comunicado este viernes que abandona Vox por discrepancias con la actual dirección de su formación y que pasará al grupo de No Adscritos, según han confirmado fuentes municipales. Vox forma parte del gobierno de coalición junto al Partido Popular en la localidad. Daniel Martin critica que las decisiones del partido priorizan la agenda autonómica y nacional sobre las necesidades de los vecinos, y defiende su trabajo por la ciudad