El concejal de Cultura de Móstoles abandona Vox por discrepancias internas

El concejal de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística de Móstoles, Daniel Martín, ha comunicado este viernes que abandona Vox por discrepancias con la actual dirección de su formación y que pasará al grupo de No Adscritos, según han confirmado fuentes municipales. Vox forma parte del gobierno de coalición junto al Partido Popular en la localidad. Daniel Martin critica que las decisiones del partido priorizan la agenda autonómica y nacional sobre las necesidades de los vecinos, y defiende su trabajo por la ciudad

| etiquetas: concejal , cultura , móstoles , abandona , vox , discrepancias internas
#1 soberao
Ahora pude centrarse en sacarse la educación primaria.
taSanás #4 taSanás *
#1 Daniel Martín: Estudios realizados: Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

pero sí, que es de vox jaja ajaja jaja es tonto ajaj ajaja.. y así entendemos la política...
Ludovicio #2 Ludovicio
Será que no ha habido acuerdo en el reparto de beneficios.
johel #3 johel *
Lo normal. Procedo a hacer un resumen de las discrepancias internas; cultura y vox son antonimos.
