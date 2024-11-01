Las comunidades del PP se niegan a enviar a Sanidad los datos de sus cribados de cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha tardado en censurar en sus redes sociales la negativa de los gobiernos del PP: "Maniobra política es ocultarle los datos de cribados de cáncer a la ciudadanía amén de una confesión explícita de que no son buenos datos. Los gobiernos del PP no le ocultan la información al Ministerio, se la ocultan a los y las ciudadanas"