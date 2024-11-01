edición general
17 meneos
16 clics
Las comunidades del PP se niegan a enviar a Sanidad los datos de sus cribados de cáncer

Las comunidades del PP se niegan a enviar a Sanidad los datos de sus cribados de cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha tardado en censurar en sus redes sociales la negativa de los gobiernos del PP: "Maniobra política es ocultarle los datos de cribados de cáncer a la ciudadanía amén de una confesión explícita de que no son buenos datos. Los gobiernos del PP no le ocultan la información al Ministerio, se la ocultan a los y las ciudadanas"

| etiquetas: comunidades del pp , sanidad , cribados de cáncer
14 3 0 K 141 actualidad
12 comentarios
14 3 0 K 141 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Vaya vaya .. el PP dejando morir a las mujeres y mirando a otro lado.

Esos son 100.000 votos de psicópatas y pitxakortas más.
8 K 142
meroespectador #2 meroespectador
Los gobiernos del PP generan muerte y sufrimiento, es así, son psicópatas.
5 K 82
oceanon3d #9 oceanon3d
#2 Una democracia de verdad con los pies en el suelo declararía al PP y VOX ilegales . Y retiraría la licencia de comunicación a A3, T5, La Sexta, El mundo, el ABC, El Confidencial, Okdiario y unos cuantos mas. Y no seria coartar las libertada de expresión: la mentira no es información sino mentira.
0 K 8
fareway #5 fareway
7.291 muertos en las residencias: Rechazan la comisión de investigación. DANA con 229 muertos: Rechazan la comisión de investigación. Crisis de cribados de cáncer con números muy altos de afectadas: Se niegan a enviar datos.

Apagón sin desgracias: PP pidió urgentemente una comision de investigación.

¿No le da vergüenza esto al votante pepero?
3 K 59
Top_Banana #3 Top_Banana
Pueden darle datos falsos si quieren. Mentir no es delito.
2 K 42
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Nada nuevo son el PP y se saltan las leyes con buenos resultados para ellos siempre.
0 K 20
#10 chochis
Necrocapitalismo
0 K 11
#6 Leon_Bocanegra
Votar al PP mata.
0 K 9
Spirito #7 Spirito
El rollo del PP es el negocio y la corrupción sea en el ámbito que sea.
0 K 9
oceanon3d #8 oceanon3d
Pues a averiguar si es conforme a ley y si no 155 a todas las comunidades del PP :troll:

Aplicando la linea de pensamiento del PP y sus conguitos de las redes; el que calla es porque tiene algo que ocultar.
0 K 8
#4 fremen11
ETA mala.....
0 K 7
#12 Bravok1
El motivo supongo es que no se sepa las muertes que el partido de mierda podrido ha provocado con sus políticas o la ausencia de ellas. Son ratas allí donde están pp y Vox las muertes son lo habitual.
0 K 7

menéame